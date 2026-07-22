악! 이런 악재가… 알칸타라, 경기 중 통증 호소 강판 "팔꿈치 통증, 경과 관찰 후 검진 결정"

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 5회초 무사 1루. 몸 불편함 호소하며 자진강판하는 키움 알칸타라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 5회초 무사 1루. 몸 불편함 호소하며 자진강판하는 키움 알칸타라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

Advertisement

Advertisement

[고척=스포츠조선 정현석 기자]키움 히어로즈 에이스 라울 알칸타라가 경기 중 팔꿈치 통증을 호소하며 교체됐다.

Advertisement

알칸타라는 22일 고척 스카이돔에서 열린 삼성 라이온즈전에 선발 등판, 4회까지 61구를 던지며 3안타 2탈삼진 무실점으로 역투중이었다.

상황은 0-0으로 팽팽하던 5회초 발생했다.

선두 타자 이재현에게 1B2S의 유리한 볼카운트에서 4구째 몸쪽 포크볼이 빠지며 몸에 맞는 공이 됐다.

Advertisement

직후 알칸타라가 벤치에 사인을 보냈다. 트레이너와 코치가 급히 마운드에 올라 체크했고, 결국 고통스러운 표정으로 마운드를 내려갔다.

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 5회초 무사 1루. 몸 불편함 호소하며 자진강판하는 키움 알칸타라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 5회초 무사 1루. 몸 불편함 호소하며 자진강판하는 키움 알칸타라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

키움은 박지성으로 급하게 투수를 교체?다.

Advertisement

키움 구단 관계자는 "알칸타라 선수는 오른쪽 팔꿈치 통증으로 교체됐다. 경과 관찰 후 병원 검진 여부를 결정할 예정"이라고 밝혔다.

최근 선전으로 최하위 탈출의 희망을 품었던 히어로즈에 찾아온 악재. 심각한 부상이 아니기를 바라고 있지만, 경기중 찾아온 팔꿈치 쪽 통증이라 우려를 떨치기 힘들 전망이다.

Advertisement

정현석 기자 hschung@sportschosun.com