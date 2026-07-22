잔루가 몇개야? 알칸타라 부상강판에도 '고구마' 삼성타선..유토에 쩔쩔, 김웅빈 이틀연속 홈런→이번에는 결승포[고척리뷰]

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 5회말 2사 만루. 폭투로 추가 실점 허용하는 삼성 배찬승. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]키움 히어로즈가 유토와 김웅빈의 투타 활약을 앞세워 삼성전 7연패에서 탈출했다.

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키움은 22일 고척 스카이돔에서 열린 삼성 라이온즈전에서 5회 뽑은 3점을 끝까지 지키며 3대1로 승리했다. 지난 5월5일 대구 삼성전 이후 전날까지 이어져온 삼성전 7연패 탈출.

초반은 양팀 선발 라울 알칸타라와 김백산의 팽팽한 투수전으로 전개됐다.

알칸타라는 4회까지 61구를 던지며 3안타 2탈삼진 무실점, 김백산은 4회까지 공격적 피칭으로 단 53구만을 던지며 2안타 1볼넷 무실점 역투중이었다.

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잠잠하던 상황은 0-0이던 5회 요동치기 시작했다.

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 5회초 무사 1루. 몸 불편함 호소하며 자진강판하는 키움 알칸타라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

5회초 알칸타라가 선두 타자 이재현에게 1B2S의 유리한 볼카운트에서 4구째 몸쪽 포크볼 실투로 몸에 맞는 공을 허용했다.

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직후 알칸타라가 벤치에 사인을 보냈다. 트레이너와 코치가 급히 마운드에 올라 체크했고, 찡그린 표정으로 마운드를 내려갔다. 키움은 박지성으로 급하게 투수를 교체?다. 키움 구단 관계자는 "알칸타라 선수는 오른쪽 팔꿈치 통증으로 교체됐다. 경과 관찰 후 병원 검진 여부를 결정할 예정"이라고 밝혔다. 알칸타라는 4이닝 동안 최고 154㎞ 속구와 포크볼을 위주로 65구를 던지며 3안타 1사구 2탈삼진 무실점으로 시즌 18번째 등판을 아쉽게 마감했다.

삼성은 급히 올라온 박지성을 상대로 2사 후 볼넷 2개를 골라 2사 만루 찬스를 잡았지만 구자욱의 직선타가 좌익수 정면을 향했다.

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 5회말 1타점 2루타를 날린 키움 권혁빈. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 5회말 선제솔로홈런을 날린 키움 김웅빈. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 5회말 1사 1, 2루. 강판당하는 삼성 선발 김백산. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

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갑작스러운 큰 위기를 넘긴 키움이 곧바로 반격에 나섰다.

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5회말 선두 타자 김웅빈이 호투하던 김백산의 낮게 떨어지는 슬러브를 퍼올려 우측 담장을 넘겼다. 이틀 연속이자 시즌 5호 선제 솔로포. 이 한방을 신호탄으로 키움 타선이 움직였다.

박찬혁이 중견수 글러브에 맞고 굴절되는 행운의 2루타로 출루했다. 1사 2루에서 최근 뜨거운 타격감을 과시하고 있는 권혁빈이 좌익선상 적시 2루타로 2점째. 여동욱이 풀카운트 승부 끝에 볼넷으로 출루하며 김백산을 마운드에서 끌어내렸다.

서건창이 바뀐 투수 배찬승에게 좌전안타로 1사 만루. 추재현이 삼진을 당했지만, 데이비슨 타석 때 초구 폭투를 틈 타 3루주자 권혁빈이 홈을 밟아 3-0을 만들었다. 20일 만에 통산 두번째 1군 등판을 한 김백산은 4⅓이닝 동안 최고 149㎞ 속구와 슬러브, 커브를 앞세워 5안타 2볼넷 3탈삼진 3실점을 기록했다.

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 투구하고 있는 키움 박지성. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

삼성 타선은 잇단 찬스를 번번이 해결하지 못하며 답답한 흐름을 이어갔다.

0-0이던 2회 1사 1,2루, 3회 1사 2루, 5회 2사 만루 찬스를 살리지 못했다. 0-3으로 리드를 빼앗긴 6회 무사 1,2루에서는 류지혁의 유격수 쪽 직선타가 권혁빈의 호수비로 병살타가 되면서 득점에 실패했다. 7회에는 볼넷 2개와 안타로 무사 만루 찬스를 잡았다.

키움이 아껴뒀던 불펜 에이스 유토를 투입했고, 김성윤이 병살타, 구자욱이 삼진으로 물러나며 1점을 만회하는데 그쳤다.

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 2회초 2사 1, 3루. 삼성 김영웅을 직접 아웃시키는 키움 알칸타라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

선발 알칸타라를 구원해 급히 등판했던 박지성은 1이닝 동안 볼넷 2개를 허용했지만 무실점으로 시즌 2승째(1패). 절체절명의 7회 무사 만루에서 불을 끈 유토는 강력한 볼끝의 152㎞ 패스트볼을 앞세워 2이닝 1안타 4탈삼진 무실점으로 10번째 홀드를 달성했다. 유토는 기존 12세이브와 함께 데뷔 첫 해 10홀드-10세이브를 달성했다. 3-1로 앞선 9회 등판한 원종현은 2점 차 리드를 지키고 시즌 5세이브째를 수확했다.

전날 활약을 발판으로 중심타선에 배치된 김웅빈은 이틀 연속 홈런 포함, 멀티히트로 활약하며 팀 승리를 이끌었다.

이날 통산 2400경기 출전을 달성한 삼성 최형우는 1회 중전안타 등 팀 내 유일한 멀티히트로 5시즌 연속 100안타 기록을 이어갔다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com