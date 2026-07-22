손나은, 에이핑크 탈퇴후 솔직 고백 "가수 출신 배우라 늘 평가받는 기분, 더 노력하겠다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 손나은이 가수 출신 배우로서 느낀 부담감을 솔직하게 털어놨다.

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22일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에는 '손나은 "소지섭 첫 만남 실물 후기부터 해외 번따까지!" 김부장과 진짜 손나은 탈탈 털었다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 하지영은 SBS 금토드라마 '김부장'에서 호흡을 맞춘 소지섭과의 첫인상에 대해 물었다.

손나은은 "리딩 때였는데 진짜 너무 신기했다. 옛날부터 작품도 많이 봤고 별명도 '소간지' 아니냐. 그래서 엄청난 아우라가 있을 것 같았다. 딱 앉아 계시는데 그것만으로도 '와' 했다"라고 당시를 떠올렸다.

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이어 하지영이 "손나은 씨도 낯가림이 많은데 소지섭 선배님도 낯가림이 많지 않냐. I와 I가 처음 만나면 어색한 분위기를 어떡하지 싶었다"고 하자, 손나은은 "김 부장님(소지섭), 윤경호 선배님, 최대훈 선배님, 주상욱 선배님, 저 모두 I다. 신기하지 않냐"라며 웃었다.

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그러면서 "연기를 하면서 다른 모습을 보여주시니까 그렇게는 안 보이더라"며 "저는 상대가 불편할까 봐 먼저 말을 거는 스타일인데, 선배님들이시니까 또 무슨 말을 해야 할지 모르겠더라. '무슨 말 하지'만 하다가 촬영이 끝났다"라고 털어놨다.

손나은은 자신의 성격에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 그는 "예전에는 저 자신에게 제한을 많이 뒀다. '나는 이런 거 하면 안 돼'라고 스스로 생각했다"며 "지금 돌아보면 너무 아깝다. 젊을 때 했어야 하는데 후회가 남는다"고 말했다.

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이어 "지금은 많이 좋아졌다. 바꾸려고 노력한 게 아니라 자연스럽게 그렇게 됐다"며 "이제는 처음 보는 사람과도 이야기를 나눌 수 있다"고 달라진 모습을 전했다.

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특히 손나은은 "은행 업무를 보는 것도, 밖을 혼자 걸어 다니는 것도 못했다. 20대 중후반까지 그랬다"고 고백해 놀라움을 안겼다.

이에 하지영은 "왜 저런 걸 못하지라고 생각하실 수도 있는데, 너무 어린 나이부터 활동하지 않았냐. 그걸 보호해 줄 사람들이 있었고 회사에서도 함께해 줬으니까, 이제야 손나은으로 살아가고 있는 것"이라고 따뜻하게 위로했다.

손나은 역시 "맞다. 내 자신으로 살아가고 있구나를 느낀다. 기분은 너무 좋은데 그만큼 책임감도 생겼다"며 깊이 공감했다.

또 손나은은 가수 출신 배우라는 타이틀이 자신에게 적잖은 부담으로 다가왔음을 털어놨다. 그는 "항상 사람들이 나를 평가하고 있겠지?라고 속으로 생각한다. 또 제가 가수 출신이다 보니 그런 게 있다"며 "지금도 없지는 않다. 많이 좋아지긴 했지만 그렇게 느끼지 않으려고 노력 중"이라고 말했다.

이어 "그래서 더 열심히 하려고 하고, 발전하려고 한다"며 "현장에 가면 편안해지기 위해 먼저 다가가고 웃는다. 그러다 보니 이제는 '할 만하네?'라는 생각이 든다"고 덧붙였다.

한편 손나은은 2011년 에이핑크 데뷔해 큰 사랑을 받았다. 이후 2022년 에이핑크를 탈퇴한 뒤 배우 활동에 전념하고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com