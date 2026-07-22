[현장라인업]'클리말라 선봉' 서울 vs '기성용 출격' 포항, 선발진 공개

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[상암=스포츠조선 윤진만 기자]선두 FC서울과 선두권 진입을 노리는 포항 스틸러스가 정면 충돌한다. 양팀은 22일 오후 7시30분 서울월드컵경기장에서 열리는 '하나은행 K리그1 2026' 19라운드에서 승점 3점을 걸고 싸운다.

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김기동 서울 감독은 지난 경기를 통해 득점 침묵을 깬 클리말라를 공격 선봉에 세우고 정승원 안데르손, 송민규로 공격 2선을 구축했다. 손정범 바베츠가 중원을 꾸리고, 최준 야잔, 로스, 김진수가 포백을 구성했다. 구성윤이 어김없이 골키퍼 장갑을 낀다.

박태하 포항 감독은 빡빡한 일정을 고려해 일부 로테이션을 돌렸다. 이호재 황서웅 트란지스카를 공격진에 배치하고, 기성용 김동진 이창우로 미드필드진을 구성했다. 신광훈 김호진 박찬용 김예성이 포백을 꾸렸다. 황인재가 골문을 지킨다. 주장 전민광은 엔트리 제외됐다.

지난 라운드 부천전(3대1 승) 승리 포함 최근 5경기 연속 무패(4승1무)를 질주 중인 서울은 12승3무3패 승점 39점으로 단독 선두를 달리고 있다. 2~4위인 강원(승점 32), 전북(승점 30), 울산(승점 28)이 이번 라운드에서 승리하지 못해 이날 승리시 2위권과의 승점차를 10점으로 따돌려 선두를 확고히 다질 수 있다.

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월드컵 휴식기 후 2연승을 질주하던 포항은 지난 라운드에서 제주에 1대2로 일격을 맞았다. 서울 승리로 재반등에 나선다는 목표. 포항은 8승4무6패 승점 28로 5위에 위치했다. 이날 승리시 최대 3위까지 점프할 수 있다.

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지난 3월, 올 시즌 첫 맞대결에선 서울이 1대0 승리했다. 최근 5번의 맞대결에선 2승1무2패로 팽팽했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com