아빌라 2승 + 마드리스 3안타! SSG 7-3 롯데 꺾고 4연패 끝 [부산 현장]

16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. SSG 아빌라가 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.16/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] SSG 랜더스가 4연패에서 탈출했다.

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SSG는 22일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 경기에서 7대3으로 승리했다.

선발투수 아빌라가 6이닝 3실점 시즌 2승을 신고했다. 마드리스가 5타수 3안타 1홈런으로 타선을 이끌었다.

롯데 선발 박세웅은 4이닝 7피안타 5실점 붕괴했다. 전준우는 4타수 무안타 침묵했다.

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SSG는 1회부터 박세웅을 난타했다. 3회까지 매 이닝 득점에 성공했다.

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1회초 박성한의 2루타와 마드리스의 적시타로 간단하게 선취점을 뽑았다. 2회초에는 최지훈 볼넷 이후 조형우가 좌중간을 가르는 2루타를 터뜨렸다. 3회초 마드리스의 2루타와 김재환의 안타로 1점 추가. 이어 전의산이 2점 홈런까지 폭발했다. SSG가 5-0으로 앞서가며 초반 기선을 확실하게 제압했다.

SSG는 추가점도 착실하게 적립했다.

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5회초 마드리스가 솔로 홈런을 쏘아올렸다. KBO리그 데뷔 2경기 만에 홈런을 신고했다. 마드리스는 롯데 두 번째 투수 이민석을 상대로 한 방을 쐈다. 마드리스는 1볼 1스트라이크에서 3구째 가운데 몰린 패스트볼을 놓치지 않았다.

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SSG는 6회초 1사 2, 3루에서 정준재의 2루 땅볼로 1점을 보탰다.

0-7로 뒤진 롯데는 6회말에 3점을 만회했다.

선두타자 손성빈이 우전 안타를 쳤다. 한태양이 볼넷을 골라 주자를 모았다. 고승민이 좌중간을 가르는 2루타로 주자 둘을 모두 불러들였다. 레이예스가 2루 땅볼로 고승민을 3루에 보냈다. 1사 3루에서 한동희가 2루 땅볼 타점을 올렸다.

롯데는 8회말 귀중한 기회를 놓쳤다. 한태양의 볼넷과 고승민의 안타로 무사 1, 2루 찬스를 만들었다. 레이예스와 한동희가 중견수 뜬공 아웃되면서 소득 없이 물러났다. 나승엽이 다시 볼넷 출루, 베이스를 꽉 채워 희망의 불씨를 되살렸다.

그러나 이날 2군에서 올라온 전준우가 2사 만루에서 침묵했다. 중견수 뜬공에 그쳤다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com