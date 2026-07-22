4연패 끝. 이숭용 SSG 감독 "팬분들께 마음이 무거웠다" [부산 현장]

16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 승리한 SSG 이숭용 감독이 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.16/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] SSG 랜더스가 4연패에서 탈출했다.

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SSG는 22일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 경기에서 7대3으로 승리했다.

선발투수 아빌라가 6이닝 3실점 시즌 2승을 신고했다. 마드리스가 5타수 3안타 1홈런으로 타선을 이끌었다.

경기 후 이숭용 SSG 감독은 "두 외국인 선수의 투타 활약이 팀 분위기를 반전시키는 1승 이상의 값진 승리를 만들어냈다"고 기뻐했다.

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아빌라는 2경기에 2승, 마드리스는 KBO리그 두 번째 경기에서 바로 홈런을 신고했다.

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이 감독은 "선발 아빌라가 데뷔전에 이어 첫 원정 등판에서도 변함없는 기량을 발휘해 주었다. 퀄리티스타트를 기록하며 팀이 가장 필요로 할 때 제 역할을 다해줬다. 이어 나온 필승조도 무실점으로 경기를 잘 마무리했다.타선에서는 마드리스가 데뷔 두 경기 만에 홈런과 멀티 타점을 기록하며 공격을 이끌었다. 마드리스의 활약 덕분에 김재환, 전의산으로 이어지는 중심 타선의 타격감과 분위기가 함께 살아난 점이 고무적이다"라고 높이 평가했다.

이어서 "후반기 첫 승 이후 연패로 팬분들께 마음이 무거웠다. 멀리 원정까지 찾아와 변함없는 응원을 보내주신 팬분들께 진심으로 감사드리며, 내일 경기도 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com