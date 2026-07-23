'애매하네…' 김백산, 4회까지 완벽투→5회 와르르… '닮은꼴' 최원태와의 5선발 경쟁 향방은?

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 동료들 수비 지켜보는 삼성 김백산. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 5선발 한 자리를 둘러싼 고민이 깊어지게 됐다.

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전날 최원태의 피칭에 대해 아쉬운 평가를 내렸던 박진만 감독이 "지켜보겠다"고 한 가운데 선발 시험대에 오른 신예 김백산이 4회까지 완벽한 피칭을 펼치다 5회 고비를 넘기지 못하고 마운드를 내려왔다.

박진만 삼성 감독은 22일 고척스카이돔에서 열리는 키움 히어로즈와의 경기를 앞두고 전날 선발 최원태와 이날 선발 김백산에 대한 평가, 그리고 향후 로테이션 구상을 전했다.

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 5회말 1사 1, 2루. 강판당하는 삼성 선발 김백산. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

박 감독은 전날인 21일 고척 키움전에 후반기 첫 등판에 나서 4⅔이닝 4실점으로 물러난 최원태에 대해 "수비 도움을 받지 못한 부분도 있지만, 결과론적으로 봤을 때 좋았다고 평가하기는 어렵다"며 "오늘 김백산의 투구 내용을 유심히 관찰할 것이다. 대체 외국인 투수 오스틴 보스가 일요일(26일) 잠실 두산전에 들어갈 계획이라 김백산의 내용에 따라 로테이션이 바뀔 수 있다"고 강렬한 메시지를 던졌다.

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박 감독의 기대 속에 통산 두 번째 선발 등판에 나선 김백산은 4회까지 최고의 피칭을 선보였다. 최고 149km㎞의 강속구와 슬러브, 커브를 섞어 던지며 특유의 공격적인 투구로 4회까지 단 53구만을 던지며 2안타 1볼넷 무실점 역투를 펼쳤다.

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그러나 0-0이던 5회의 고비를 넘지 못했다. 5회말 선두타자 김웅빈에게 솔로 홈런을 허용하며 데뷔 첫 실점을 기록한 김백산은 후속 타자 박찬혁에게 중견수 쪽 얕은 뜬공을 유도했으나, 달려오던 중견수 김지찬의 글러브에 맞고 굴절되는 행운의 2루타를 내줬다.

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 김백산. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

이어 김건희를 삼진 처리하며 한숨 돌리는 듯했으나, 권혁빈에게 좌익선상 적시 2루타를 맞아 2실점째를 기록했다. 이후 여동욱과 풀카운트 승부 끝에 볼넷을 내주며 1사 1, 2루 위기에 몰리자 삼성 벤치는 결국 배찬승으로 교체를 단행했다.

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바뀐 투수 배찬승이 서건창에게 안타를 내주며 1사 만루. 추재현을 삼진으로 잡았으나 데이비슨 타석 때 초구 폭투를 범하며 3루 주자가 홈을 밟아, 김백산의 최종 자책점은 3점으로 늘어났다. 김백산의 이날 최종 성적은 4⅓이닝 5안타 2볼넷 3탈삼진 3실점.

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 5회말 2사. 강판 당하는 삼성 선발 최원태. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

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공교롭게도 전날 선발 등판했던 최원태 역시 4회까지 순항하다 5회 선두 타자 김웅빈에게 솔로포를 맞고 흔들렸다. 김건희 권혁빈에게 연속 안타를 맞고 1사 1,3루에서 2루쪽 병살타구를 유도했지만 송구미스로 이닝을 끝내지 못했다. 그리고 곧바로 데이비슨에게 투런홈런을 맞고 강판됐다.

김백산도 이날 4회까지 완벽에 가까운 피칭을 선보였지만 마의 5회 들어 흔들렸다.

약속이나 한듯 4이닝 무실점 후 마의 5회를 넘지 못한 두 투수. 박진만 감독에게 다소 어려운 판단의 여지를 남겼다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com