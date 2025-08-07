스포츠조선

부산에서 열리는 박신자컵, K리그2 부산 아이파크와 공동 프로모션 실시

기사입력 2025-08-07 14:20


부산에서 열리는 박신자컵, K리그2 부산 아이파크와 공동 프로모션 실시



WKBL(한국여자농구연맹)과 K리그2 부산 아이파크가 '2025 BNK금융 박신자컵'과 부산 아이파크의 홈 경기를 위해 손을 맞잡았다.

오는 30일부터 9월 7일까지 부산사직체육관에서 열리는 2025 BNK금융 박신자컵과 시즌 막판 순위 경쟁중인 부산 아이파크 홈 경기의 성공적인 개최를 기원하는 공동 프로모션을 진행하기로 했다.

우선 박신자컵 기간 2025시즌 부산 아이파크 입장 티켓을 제시할 경우 대회 기간 전체 2층 일반석 무료, 1층 익사이팅석 50% 할인이 적용되며, 박신자컵 티켓 소지자에게는 30일 충북 청주FC전, 9월 6일 수원 삼성전, 21일 전남 드래곤즈전에 프리미엄, 일반석 50% 할인 혜택을 제공한다.

또 공식 SNS 채널과 각 경기장 내 전광판 등을 활용해 박신자컵과 부산 아이파크의 홈경기를 홍보하고 박신자컵과 부산 아이파크의 특별 디자인 콜라보 지류 티켓을 제작한다. WKBL 관계자는 "박신자컵 10주년을 맞이해 부산에서 개최되는 만큼 부산 팬들에게 오랜 기간 사랑받아 온 부산 아이파크와 함께 프로모션을 진행할 수 있게 되어 기쁘다"라며 "이번 협업을 계기로 WKBL과 부산 아이파크 모두 팬들에게 더 가까이 다가갈 수 있는 기회가 되기를 바란다"라고 밝혔다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"좌파X 중국 가" 이지혜, 악플 박제 후 고통 호소..."막말은 삼가 부탁드립니다"

2.

임성훈, '세상에 이런 일이' 떠올리며 눈물 "녹화 전날 母 부고" ('유퀴즈')

3.

'문원♥' 신지, 의미심장 고백 "말하지 못할 우여곡절 많았다"

4.

임수향 "전현무에 스튜어디스 소개팅 시켜줬다" 깜짝 폭로 ('전현무계획2')

5.

이경규, '약물 운전' 트라우마 자극한 김원훈에 분노 "가슴 쿵쿵거려" ('마이턴')

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식]손흥민 새로운 축구 인생 시작! LAFC 입단…"세계적인 아이콘 영입 자랑스럽다"

2.

[공식발표] '와 롯데 무섭다' 3위 만족 없다…'ML 38승' 승부수 전격 영입, 10승 투수 결별 초강수 통할까

3.

'안우진 WBC 충격 불발' 고민했던 류지현 감독 "참가 여부 상관 없이 안타까워"

4.

"롯데 돈 더 준다" 6G 남았는데 4억 초대박…팔꿈치 수술 복귀 벨라스케즈, 왜 우승 승부수인가

5.

깜짝 영입? 미쳤다! 토트넘, EPL 놀라게 할 '손흥민 후계자' 후보 영입 준비..."1800억 먹튀 대신 맨시티 초대형 유망주 관심"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식]손흥민 새로운 축구 인생 시작! LAFC 입단…"세계적인 아이콘 영입 자랑스럽다"

2.

[공식발표] '와 롯데 무섭다' 3위 만족 없다…'ML 38승' 승부수 전격 영입, 10승 투수 결별 초강수 통할까

3.

'안우진 WBC 충격 불발' 고민했던 류지현 감독 "참가 여부 상관 없이 안타까워"

4.

"롯데 돈 더 준다" 6G 남았는데 4억 초대박…팔꿈치 수술 복귀 벨라스케즈, 왜 우승 승부수인가

5.

깜짝 영입? 미쳤다! 토트넘, EPL 놀라게 할 '손흥민 후계자' 후보 영입 준비..."1800억 먹튀 대신 맨시티 초대형 유망주 관심"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.