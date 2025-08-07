스포츠조선

유럽팀까지 참가하는 박신자컵, WKBL 6개팀 주전 모두 출전하는 프리시즌으로 개최

최종수정 2025-08-07 18:14

유럽팀까지 참가하는 박신자컵, WKBL 6개팀 주전 모두 출전하는 프리시…



아시아를 넘어 유럽팀까지 초청하며 규모를 늘린 박신자컵에 WKBL 6개팀 주전들이 모두 나선다.

WKBL은 오는 30일부터 9월 7일까지 부산 사직실내체육관에서 열리는 '2025 BNK금융 박신자컵'에 출전하는 선수 명단을 확정해 발표했다.

올해로 10주년을 맞이한 박신자컵은 WKBL 6개 구단과 일본, 스페인, 헝가리 등 총 4개국 10개 팀이 참가하는 가운데, 총 134명이 출전 등록을 마쳤다. 삼성생명과 KB스타즈가 가장 많은 16명을 등록했고, 헝가리 DVTK가 10명으로 가장 적은 인원을 등록했다.

예년에는 박신자컵이 비주전 선수들의 경연장이었다면, 국제대회로 승격한 최근에는 정규시즌을 앞두고 다양한 실전 경험과 전력을 살필 수 있는 좋은 프리시즌 무대가 됐다고 할 수 있다. 이에 따라 주전들이 라인업에 모두 이름을 올렸다.

2024~2025시즌 챔피언결정전 MVP 안혜지(BNK썸)를 비롯해, 지난 시즌 정규리그 BEST 5로 선정된 김단비(우리은행), 김소니아(BNK), 허예은(KB스타즈), 키아나 스미스, 배혜윤(이상 삼성생명) 등 각 팀의 주축 선수들이 엔트리에 포함됐다.

특히 지난 시즌 해외리그에서 뛰었던 박지수(KB스타즈)는 2023년 대회 이후 2년 만에 박신자컵 출전 명단에 이름을 올렸으며, 지난 7월 열린 2025 FIBA 아시아컵에서 국가대표로 활약한 최이샘(신한은행), 강유림(삼성생명) 등 국가대표 선수들도 출전을 예고했다. 이이지마 사키(하나은행), 미마 루이(신한은행) 등 아시아쿼터 선수들도 엔트리에 포함되며 국내 팬들에게 첫인사를 한다.

일본 W리그 통합 우승팀 후지쯔와 준우승팀 덴소에서는 2024 박신자컵 MVP를 차지했던 미야자와 유키와 WNBA 출신 마치다 루이(이상 후지쯔), 2025 FIBA 아시아컵에서 일본 국가대표로 활약한 다카다 마키, 야부 미나미(이상 덴소)가 눈에 띈다.

최초로 박신자컵에 참가하는 스페인, 헝가리 등 유럽팀 선수들도 주목할 만하다. 2024년 파리올림픽에서 스페인 국가대표로 활약한 마리오나 오르티스, 2024 WNBA 드래프트에서 코네티컷에 지명됐던 엘레나 푸에오(이상 사라고사), 헝가리 국가대표 커냐시 베로니커, 리투아니아 국가대표 그리가라우스키테 모니카(이상 DVTK) 등 유럽 국가대표 출신들도 대거 박신자컵 출전을 위해 부산을 방문할 예정이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박서진, 성형 비용만 '억'대..."눈 3회·코·치아 성형...모발 이식도" ('벌거벗은 세계사')

2.

"27살에 뇌동맥류 판정" 정일우, 순례길 끝에서 '펑펑' 오열한 이유 ('옥문아')

3.

박시후, '불륜 주선 의혹' 입 열었다 "사실무근, 법적 조치 준비 중" [공식입장]

4.

이민정, 통한의 사과 "♥이병헌 얼굴 블러처리 참사날라...50만 공약 후회"

5.

“우여곡절→우뚝 설 것” 이경규, ‘마이 턴’ 제작발표회서 의미심장 발언

스포츠 많이본뉴스
1.

본인은 '21년 동안' 몇 점짜리 선수라 평가했을까? 오승환 은퇴 기자회견 갖고 21년 아름다운 '마침표'[인천현장]

2.

오승환이 떠나는 진짜 이유 "내가 은퇴한다고 해도 이상하지 않더라"[현장 인터뷰]

3.

이강인 스페인 '깜짝' COME BACK! 아틀레티코 마드리드 이적 관심…"아시아 시장 공략 핵심"→韓 안 되면 日 노린다

4.

"손흥민은 GOAT" 알리·에릭센까지 LAFC 이적 관심…쏘니 같은 선수 또 없습니다

5.

[속보]'수술 성공적' 안우진 "의혹, 확인되지 않은 사실…구단에 충분히 설명했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

본인은 '21년 동안' 몇 점짜리 선수라 평가했을까? 오승환 은퇴 기자회견 갖고 21년 아름다운 '마침표'[인천현장]

2.

오승환이 떠나는 진짜 이유 "내가 은퇴한다고 해도 이상하지 않더라"[현장 인터뷰]

3.

이강인 스페인 '깜짝' COME BACK! 아틀레티코 마드리드 이적 관심…"아시아 시장 공략 핵심"→韓 안 되면 日 노린다

4.

"손흥민은 GOAT" 알리·에릭센까지 LAFC 이적 관심…쏘니 같은 선수 또 없습니다

5.

[속보]'수술 성공적' 안우진 "의혹, 확인되지 않은 사실…구단에 충분히 설명했다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.