스포츠조선

KBL 2025~2026시즌 프로농구, LG전자 타이틀 스폰서

기사입력 2025-09-18 11:16


KBL 2025~2026시즌 프로농구, LG전자 타이틀 스폰서
사진제공=KBL

KBL 2025~2026시즌 프로농구, LG전자 타이틀 스폰서
사진제공=KBL

남자프로농구 KBL이 LG전자와 2025~2026시즌 타이틀 스폰서 계약을 했다. 이에 따라 올 시즌 공식 대회명을 '2025~2026 LG전자 프로농구'로 확정했다.

KBL과 LG전자는 17일 KBL 센터에서 진행된 조인식에서 타이틀 스폰서십 계약을 체결했다. 조인식에는 김인석 LG스포츠 대표이사(구단주 대행), 손종오 LG 단장, 이수광 KBL 총재, 신해용 KBL 사무총장 등이 참석했다.

타이틀 스폰서는 올 시즌 프로농구 대회 공식 명칭을 포함해 KBL 10개 구단 경기장 내 광고 권한 및 기타 제작물의 홍보 권리를 갖게 된다. 공식 대회명을 확정한 남자프로농구는 10월 3일 창원체육관에서 열리는 창원 LG와 서울 SK의 공식 개막전을 시작으로 레이스에 돌입한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

에이핑크 오하영 "'정글의 법칙', 소속사 대표 협박으로 출연…맨날 울었다"

2.

54세 이영애, 처음 밝힌 속내 "부작용 많아 내 얼굴 보기 싫어, 촬영 거부하기도" ('질문들')

3.

잘나갔던 자두, 돌연 잠적한 이유 "사기 피해로 심각한 우울증, 산소통 달고 쓰러져"

4.

정원관 "NRG 故김환성, 사랑니 뽑고 돌연 사망..패혈증 3일만"

5.

블랙핑크 리사라 소화가능…'부국제' 치골 노출 드레스, 워스트냐 베스트냐[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"처음부터 오재원 이었다"…장내 술렁인 2순위 파격 행보, 한화의 선택은 확고했다

2.

터질 듯한 몸통, 타구 속도 176km 실화냐...김주오가 도대체 누구야, 제2의 안현민이다

3.

"프로 지명받고 제일 후회하는 게" KIA 1R 루키의 통렬한 자기 반성, 후배들에게 당부했다

4.

'아! 하늘이시여' 리버풀 버린 '희대의 배신자' 결국 고꾸라졌다…최대 6주 결장 예상→'복수 혈전' 못 뛴다

5.

153km 전체 1순위 후보를 거르는 배짱 뭔가...KT는 왜 양우진 아닌 박지훈 선택했나

스포츠 많이본뉴스
1.

"처음부터 오재원 이었다"…장내 술렁인 2순위 파격 행보, 한화의 선택은 확고했다

2.

터질 듯한 몸통, 타구 속도 176km 실화냐...김주오가 도대체 누구야, 제2의 안현민이다

3.

"프로 지명받고 제일 후회하는 게" KIA 1R 루키의 통렬한 자기 반성, 후배들에게 당부했다

4.

'아! 하늘이시여' 리버풀 버린 '희대의 배신자' 결국 고꾸라졌다…최대 6주 결장 예상→'복수 혈전' 못 뛴다

5.

153km 전체 1순위 후보를 거르는 배짱 뭔가...KT는 왜 양우진 아닌 박지훈 선택했나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.