[부음]유재학 KBL 경기본부장 부친상

김가을 기자
기사입력 2025-09-22 19:31
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
보아, 뉴스에 뜬 '서울대 출신' 피아니스트 오빠 박제 "이 인간 진짜 갔네"
난리난 이효리 요가원, 10초 만에 예약 마감.."미안해요 정말"
[공식] 이하늬 측, 10년간 소속사 미등록 운영 논란에…"의무 충분히 인지 못해"
"29년째 가발 생활" 서장훈, 원인 불명 '양털 모발 증후군' 사연자에 '따뜻한 공감' ('물어보살')
'어쩔수가없다' 이병헌 "손예진♥현빈 부부와 부부끼리 친해..거리낌 없이 연기"
"또또또 '흥부'가 기가막혀" '5골' 손흥민→'7골' 부앙가, '기적의 3G' 메시 완벽 추월…주고 받는 '해트트릭' 신기원, MLS 역대급 골퍼레이드
햄스트링 통증→갈라진 병원 소견→가벼운 염증 확정. 타율 0.241 타자의 부상에 가슴 쓸어내린 감독 "최정 빠르면 KT전부터 가능할지도"[인천 코멘트]
[공식발표]'대구FC 안 풀린다' 장성원, 전방 십자인대 파열 '시즌 아웃'
김서현 윤영철 이로운보단 늦었지만…'157㎞' 파이어볼러의 비상? 데뷔 3년만 첫승, 울컥한 속내 [광주피플]
"25일 다 돌아옵니다." 양의지 김재환 정수빈 컴백 예고. 하필 한화전이네. 9위가 고추가루 뿌리나[인천 코멘트]