[현장인터뷰] 승장도, 패장도 "내 잘못이다" 왜?…유도훈 감독 "경기운영 미숙"-이상민 감독 "마지막 작전 미스"

기사입력 2025-10-22 21:46


[현장인터뷰] 승장도, 패장도 "내 잘못이다" 왜?…유도훈 감독 "경기운…

[안양=스포츠조선 최만식 기자] "내 잘못이다."

승장도 패장도 이구동성으로 자신의 잘못이라며 반성을 먼저 했다.

안양 정관장은 22일 안양 정관장아레나에서 벌어진 '2025~2026 LG전자 프로농구' 부산 KCC와의 홈경기서 60대57로 승리했다.

시즌 팀 최다 3연승을 달린 정관장은 6승2패를 기록하며 KCC의 단독 선두 자리를 빼앗았고, KCC는 공동 2위(5승2패)가 됐다.

정관장이 한때 18점 차까지 리드하던 경기였지만 후반 추격에 쫓기더니 4쿼터 막판 1점 차까지 좁혀졌다가 간신히 승리한 경기였다.

승장 유도훈 정관장 감독은 승리의 기쁨에 앞서 "수비로 승리한 경기지만 공격적인 경기 운영에서 제 불찰이 있었다. 3쿼터 말부터 4쿼터 초반에 변준형과 조니 오브라이언트를 쉬게 해주지 못한 바람에 마지막에 힘이 떨어져서 고전했"면서 "내가 반성해야 할 대목"이라고 먼저 고개를 숙였다.


[현장인터뷰] 승장도, 패장도 "내 잘못이다" 왜?…유도훈 감독 "경기운…
정관장은 이날 경기뿐 아니라 최근 2경기에서 크게 앞서가다가 맹추격을 허용한 바 있다. 이에 대해 유 감독은 "강팀은 골을 넣어야 할 때 넣어줘야 한다. 이를 위해 선수에게 휴식을 줘야 승부를 노릴 수 있다. 오늘의 경우 변준형이나 오브라이언트에 승부를 걸어야 한다. 그런데 아반도도 나중에 지쳐보이고…, 그런 부분에서 내가 운영 미숙이었다"라고 거듭 반성했다.

후반 맹추격전을 펼쳤지만 역전에 실패하면서 5년 만의 5연승에 실패한 이상민 KCC 감독도 '내탓이오'를 강조했다.


이 감독은 "큰 점수 차로 벌어졌어도 끝까지 포기하지 않고 열심히 뛰어 준 선수들에게 고맙다"면서도 "마지막 상황에서 나의 작전 미스가 있었다. 좀 더 신중하게 작전을 구사했어야 했다"라며 스스로 채찍질을 했다.

허웅은 이날 김영현 표승빈을 번갈아 붙인 상대의 압박수비에 밀려 고전했다. 1점 차로 추격하던 종료 6.8초 전에는 결정적인 턴오버를 범하기도 했다.

이에 대해 이 감독은 "상대의 강한 수비는 앞으로 극복해야 할 문제다. 그동안 잘 이겨냈는데 많은 시간을 뛰어온 여파도 있는 것 같다"고 하면서도 또다시 "그래도 마지막에 제가 작전을 잘못 지시한 게 아쉽다"라고 책임을 자신에게 돌렸다.
안양=최만식 기자 cms@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신지, ♥문원과 결혼 앞두고 새 포르쉐 장만 "생명 살린 전 차는 안녕"

2.

이이경 폭로자 "AI로 만든 허위였다"…이미 실추된 이미지 어쩌나[SC이슈]

3.

선우용여, '암투병' 박미선 근황 공개..."재발 방지 약 복용하며 건강 회복 중"

4.

선우용여, '암투병' 박미선과 3시간 수다로 '촬영 지각'…"늦어서 정말 죄송"

5.

박재범, '유방암 행사' 후폭풍?…명품 행사 하루 전 '돌연 불참'

스포츠 많이본뉴스
1.

SSG 참사보다 더 큰 충격...왜 거기서 김서현이었고, 왜 직구 정면 승부였을까 [PO4 승부처]

2.

이 무슨 운명의 장난인가...김서현 또 무너졌다, 김영웅에게 치명적 스리런포 헌납 [PO4 현장]

3.

"수영괴물 옆에 수영괴물" 19세 김영범,황선우의 자유형100m 한신 '4년3개월'만에 깼다

4.

이 가을, 진짜영웅이 탄생했다, 탈락 위기 삼성 구한 김영웅의 연타석 3점 홈런포, 승부는 5차전으로[PO4]

5.

"우리 야구, 선발야구가 돼야 우승" PO 외국인 투수 부진? 염갈량은 선발 믿는다[잠실 코멘트]

스포츠 많이본뉴스
1.

SSG 참사보다 더 큰 충격...왜 거기서 김서현이었고, 왜 직구 정면 승부였을까 [PO4 승부처]

2.

이 무슨 운명의 장난인가...김서현 또 무너졌다, 김영웅에게 치명적 스리런포 헌납 [PO4 현장]

3.

"수영괴물 옆에 수영괴물" 19세 김영범,황선우의 자유형100m 한신 '4년3개월'만에 깼다

4.

이 가을, 진짜영웅이 탄생했다, 탈락 위기 삼성 구한 김영웅의 연타석 3점 홈런포, 승부는 5차전으로[PO4]

5.

"우리 야구, 선발야구가 돼야 우승" PO 외국인 투수 부진? 염갈량은 선발 믿는다[잠실 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.