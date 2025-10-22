[현장인터뷰] 승장도, 패장도 "내 잘못이다" 왜?…유도훈 감독 "경기운…

|
[안양=스포츠조선 최만식 기자] "내 잘못이다."
시즌 팀 최다 3연승을 달린 정관장은 6승2패를 기록하며 KCC의 단독 선두 자리를 빼앗았고, KCC는 공동 2위(5승2패)가 됐다.
정관장이 한때 18점 차까지 리드하던 경기였지만 후반 추격에 쫓기더니 4쿼터 막판 1점 차까지 좁혀졌다가 간신히 승리한 경기였다.
후반 맹추격전을 펼쳤지만 역전에 실패하면서 5년 만의 5연승에 실패한 이상민 KCC 감독도 '내탓이오'를 강조했다.
이 감독은 "큰 점수 차로 벌어졌어도 끝까지 포기하지 않고 열심히 뛰어 준 선수들에게 고맙다"면서도 "마지막 상황에서 나의 작전 미스가 있었다. 좀 더 신중하게 작전을 구사했어야 했다"라며 스스로 채찍질을 했다.
허웅은 이날 김영현 표승빈을 번갈아 붙인 상대의 압박수비에 밀려 고전했다. 1점 차로 추격하던 종료 6.8초 전에는 결정적인 턴오버를 범하기도 했다.
이에 대해 이 감독은 "상대의 강한 수비는 앞으로 극복해야 할 문제다. 그동안 잘 이겨냈는데 많은 시간을 뛰어온 여파도 있는 것 같다"고 하면서도 또다시 "그래도 마지막에 제가 작전을 잘못 지시한 게 아쉽다"라고 책임을 자신에게 돌렸다.
안양=최만식 기자 cms@sportschosun.com