"르브론 큰 도움됐다" JJ 레딕의 한마디. 개막전 패배 LA 레이커스 "비디오 분석, 르브론 적극적 의견개진"

기사입력 2025-10-23 11:04


"르브론 큰 도움됐다" JJ 레딕의 한마디. 개막전 패배 LA 레이커스 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] '르브론 제임스는 큰 도움이 됐다'

LA 레이커스 JJ 레딕 감독은 이렇게 말했다. 미국 ESPN이 23일(이하 한국시각) 보도했다.

LA 레이커스는 골든스테이트 워리어스와의 개막전에서 패했다.

LA 레이커스는 지난 22일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 크립토닷컴 아레나에서 열린 2025~2026시즌 홈 개막전에서 골든스테이트에게 109대119로 패했다.

이날 르브론은 결장했다. 좌골 신경통 때문이다. LA 레이커스는 루카 돈치치가 43점, 12리바운드, 9어시스트로 분전했지만, 패했다. 골든스테이트의 3점슛을 제어할 수 있는 외곽 수비의 약점을 노출했다.

LA 레이커스는 당연히 경기가 끝난 뒤 비디오 분석을 했다.

미국 ESPN은 'LA 레이커스가 골든스테이트 워리어스에 개막전 패배를 당했을 때 르브론의 중요한 목소리가 있었다'며 'JJ 레딕 감독은 르브론이 정말 도움이 됐다'고 했다.

LA 레이커스의 비디오 세션에서 르브론은 스테판 커리와 버디 힐드에게 너무 많은 오픈 3슛을 허용한 수비 약점 분석에 적극적으로 참여했다.

이 매체는 '레딕 감독은 트랜지션 전환 중 수비 위치에 약점이 있었고, 르브론은 적극적 질문과 의견을 제시했는데 이런 과정은 매우 긍정적 과정이었다고 평가했다'고 보도했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'YG 양현석 고소' 박봄, 소속사도 통제불가…삭제한 고소장 재공개→반려견에 립스틱[SC이슈]

2.

김승수, 박세리에 "♥아기야 밥 먹었어?"…이영자도 놀란 '핑크빛 플러팅'

3.

예원, 10년만에 밝힌 '이태임 욕설사건' 내막 "그 일 없었다면 단명했을 것"

4.

김지선, '피어싱 중독' 둘째子 공개 "래퍼 '시바'로 활동 중, 속 많이 썩여"(순풍선우용여)

5.

'45세' 공효진, ♥케빈오와 태교 여행하나..배 내민 포즈에 '임신설'

스포츠 많이본뉴스
1.

이다현 울고, 강성형 웃었다...두 주먹 불끈 쥔 사령탑의 포효 [인천 현장]

2.

SSG 참사보다 더 큰 충격...왜 거기서 김서현이었고, 왜 직구 정면 승부였을까 [PO4 승부처]

3.

손흥민 초대박 반전! "케인과 합 맞추려 뮌헨 임대"→토트넘 무참히 버려지나…"마지막 월드컵에 올인"

4.

이 가을, 진짜영웅이 탄생했다, 탈락 위기 삼성 구한 김영웅의 연타석 3점 홈런포, 승부는 5차전으로[PO4]

5.

"그걸 치다니, 난 놈이다. 무조건 걸러야" 던질 데가 없다. 영웅에 의한, 영웅을 위한, 영웅의 드라마[PO4현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

이다현 울고, 강성형 웃었다...두 주먹 불끈 쥔 사령탑의 포효 [인천 현장]

2.

SSG 참사보다 더 큰 충격...왜 거기서 김서현이었고, 왜 직구 정면 승부였을까 [PO4 승부처]

3.

손흥민 초대박 반전! "케인과 합 맞추려 뮌헨 임대"→토트넘 무참히 버려지나…"마지막 월드컵에 올인"

4.

이 가을, 진짜영웅이 탄생했다, 탈락 위기 삼성 구한 김영웅의 연타석 3점 홈런포, 승부는 5차전으로[PO4]

5.

"그걸 치다니, 난 놈이다. 무조건 걸러야" 던질 데가 없다. 영웅에 의한, 영웅을 위한, 영웅의 드라마[PO4현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.