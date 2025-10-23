"르브론 큰 도움됐다" JJ 레딕의 한마디. 개막전 패배 LA 레이커스 …

|
[스포츠조선 류동혁 기자] '르브론 제임스는 큰 도움이 됐다'
LA 레이커스는 지난 22일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 크립토닷컴 아레나에서 열린 2025~2026시즌 홈 개막전에서 골든스테이트에게 109대119로 패했다.
이날 르브론은 결장했다. 좌골 신경통 때문이다. LA 레이커스는 루카 돈치치가 43점, 12리바운드, 9어시스트로 분전했지만, 패했다. 골든스테이트의 3점슛을 제어할 수 있는 외곽 수비의 약점을 노출했다.
미국 ESPN은 'LA 레이커스가 골든스테이트 워리어스에 개막전 패배를 당했을 때 르브론의 중요한 목소리가 있었다'며 'JJ 레딕 감독은 르브론이 정말 도움이 됐다'고 했다.
LA 레이커스의 비디오 세션에서 르브론은 스테판 커리와 버디 힐드에게 너무 많은 오픈 3슛을 허용한 수비 약점 분석에 적극적으로 참여했다.
이 매체는 '레딕 감독은 트랜지션 전환 중 수비 위치에 약점이 있었고, 르브론은 적극적 질문과 의견을 제시했는데 이런 과정은 매우 긍정적 과정이었다고 평가했다'고 보도했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com