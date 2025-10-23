르브론, 앨런 아이버슨을 소환했다! 필라델피아 무서운 루키, VJ 에지컴 데뷔전 34점 폭발, 아이버슨 데뷔전을 넘어섰다

기사입력 2025-10-23 18:55


르브론, 앨런 아이버슨을 소환했다! 필라델피아 무서운 루키, VJ 에지컴…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 르브론 제임스와 앨런 아이버슨을 소환했다.

필라델피아 76ers의 대형 루키 VJ 에지컴이 주인공이다.

필라델피아는 23일(이하 한국시각) 미국 메사추세츠주 TD 가든에서 열린 2025~2026시즌 NBA 정규리그 개막전 원정경기에서 보스턴 셀틱스를 접전 끝에 117대116으로 꺾었다.

바하마 출신의 에지컴은 베일러 대학의 에이스였다. 신인드래프트 전체 3순위로 필라델피아에 합류한 그는 데뷔전에서 강력한 임팩트를 남겼다.

그는 34득점, 7리바운드, 3어시스트를 기록했다.

조엘 엠비드가 부진했고, 폴 조지가 합류하지 않은 시점에서 필라델피아는 타이리스 맥시와 에지컴의 맹활약으로 개막전 승리를 거뒀다.

에지컴의 34득점은 예상 밖의 맹활약. 그는 1쿼터부터 심상치 않았다. 14득점을 기록했다. 르브론 제임스가 신인 데뷔 시절 1쿼터 12득점의 기록을 경신했다. 신인 데뷔전 1쿼터 최다득점 기록을 갈아치웠다.

그는 1996년 앨런 아이버슨의 신인 데뷔전 30득점 기록도 넘어섰다. 필라델피아 구단 역사상 신인 데뷔 최다득점이다.


미국 CBS스포츠는 23일 'NBA 데뷔전 최다 득점 기록은 1959년 윌트 체임벌린이 기록한 43점이다. 에지컴은 체임벌린의 43점과 1954년 프랭크 셀비(35득점)에 이어 데뷔전 최다 득점 3위 기록'이라고 했다.

에지컴은 강력한 데뷔전을 치렀지만, 천당과 지옥을 오갔다. 경기 종료 8.5초 전 자유투 2개를 놓쳤고, 역전의 빌미를 제공했다. 하지만, 보스턴은 득점에 실패하면서 결국 필라델피아가 승리를 차지했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'강철부대W' 곽선희, ♥동성연인과 결혼 한달 앞두고 양가 허락받았다 "사실상 통보"

2.

'8kg 감량' 김현정, 공연 중 호흡곤란 위기 "7개월만 쌀밥 먹었더니 체해"

3.

'64세' 최화정, 이서진과 사귈 뻔했던 과거 고백 "윤여정이 사귀라 했는데…"

4.

[단독] '12월 20일 소집해제' 황민현, 러브콜 끝에 복귀작은 '스터디그룹2'

5.

'희소병 완치' 37세 문근영, 다이어트 한다더니..7개월 만에 달라졌다

스포츠 많이본뉴스
1.

BBC 충격 폭로! '형편없는 日선수 덕분에 살았네'…토트넘 챔스서 '최악의 졸전'→'골키퍼 MVP 선정' 원정팬 야유

2.

김원형 두산 감독, 공식 취임 → "작전 스몰볼 보다 선수들에게 맡기겠다" [인터뷰 전문]

3.

감독하다 코치하는 게 뭐 어떤가...두산 수석행 홍원기 "유니폼 입는 자체로 행복. 감독님 잘 모시겠다"

4.

슈어저-크로셰 길러냈다지만, SF가 대학팀인가? 빅리그 최초 '대학→ML 감독' 직행...이정후에 미칠 영향

5.

'K리그1 준우승→K리그1 승격' 천재 윤정환 초유의 대업 '눈앞'…이르면 26일 K리그2 우승 레이스도 끝난다

스포츠 많이본뉴스
1.

BBC 충격 폭로! '형편없는 日선수 덕분에 살았네'…토트넘 챔스서 '최악의 졸전'→'골키퍼 MVP 선정' 원정팬 야유

2.

김원형 두산 감독, 공식 취임 → "작전 스몰볼 보다 선수들에게 맡기겠다" [인터뷰 전문]

3.

감독하다 코치하는 게 뭐 어떤가...두산 수석행 홍원기 "유니폼 입는 자체로 행복. 감독님 잘 모시겠다"

4.

슈어저-크로셰 길러냈다지만, SF가 대학팀인가? 빅리그 최초 '대학→ML 감독' 직행...이정후에 미칠 영향

5.

'K리그1 준우승→K리그1 승격' 천재 윤정환 초유의 대업 '눈앞'…이르면 26일 K리그2 우승 레이스도 끝난다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.