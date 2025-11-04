충격적 MVP 초반 반전! 요키치? 웸반야마? SGA가 현 시점 MVP …

|
|
[스포츠조선 류동혁 기자] 시즌 초반. 벌써부터 정규리그 MVP 확률이 달라지고 있다.
지난 시즌 길저스 알렉산더가 생애 첫 MVP를 수상했다. 득점왕을 차지했고, 소속팀 오클라호마시티를 서부 1위로 이끌었다. MVP는 개인 성적과 함께 팀 성적도 중요하다. 리그에서 가장 가치있는 선수이기 때문이다.
하지만, 요키치는 역대급 개인 데이터를 만들어냈다. 평균 29,6득점, 12.7리바운드, 10.2어시스트, 1.8스틸을 기록했다. 트리플 더블 시즌을 보냈다.
MVP를 수상한 선수가 또 다시 상을 수상하기 위해서는 '압도'적이어야 한다. 그런데 요키치는 압도적 시즌을 보냈다. 문제는 'MVP 서사'가 부족했고, 팀 성적이 부족했다.
반면, 길저스 알렉산더는 개인 데이터는 요키치에 비해 부족했지만, 스토리와 팀 성적에서 압도적이었다. 길저스 알렉산더가 결국 MVP를 차지했고, 요키치는 2위에 그쳤다.
길저스 알렉산더가 지난 시즌 MVP를 수상하면서 'MVP 서사'는 약화됐다. 즉, 올 시즌 요키치와 길저스 알렉산더는 같은 출발선에서 MVP 경쟁을 시작했다. 게다가 덴버는 전력을 보강하면서 서부 상위권 도약의 토대를 마련했다. 요키치의 약점 2개가 사라져 버리면서 강력한 MVP 후보가 됐다.
그런데, 시즌 초반 반전이 시작됐다. 빅터 웸반야마가 완벽하게 업그레이드, 6경기에서 평균 26.7득점, 13.7리바운드, 3.2어시스트, 4.7블록슛을 기록했다. 샌안토니오는 5승1패를 기록 중이다.
강력한 MVP로 급부상.
길저스 알렉산더 역시 여전히 강력하다 평균 33.6득점, 5.1리바운드, 5.9어시스트, 1.1스틸, 1.1블록슛을 기록 중이다. 오클라호마시티는 2옵션 제일런 윌리엄스, 3옵션 쳇 홈그렌의 부상 변수 중에도 7전 전승을 기록했다.
길저스 알렉산더는 WS(윈셰어·승리기여도)가 리그 1위인 1.6이다.
미국 폭스 스포츠는 3일(한국시각) 시즌 초반 MVP 레이스를 정리했다.
이 매체는 '샤이 길저스 알렉산더가 초반 1위를 달리고 있다. 스포츠 통계업체의 MVP 배당은 샤이 길저스 알렉산더가 1위로 지목했다. 2위는 빅터 웸반야마다. 니콜라 요키치가 3위, 루카 돈치치가 4위, 야니스 아데토쿤보가 5위를 차지했다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com