웸반야마 원맨팀 vs 샌안토니오 우승후보. 뜨거운 논쟁 '산왕 우승후보론'. 美 매체 "진정한 시험대는 지금부터"

기사입력 2025-11-05 09:46


웸반야마 원맨팀 vs 샌안토니오 우승후보. 뜨거운 논쟁 '산왕 우승후보론…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 뜨거운 논쟁이 일어나고 있다. 빅터 웸반야마가 MVP 모드로 시즌을 시작했다. 이제 웸반야마의 MVP 등극이 현실화되고 있다.

올 시즌 최고선수 중 한 명이라는 사실에 대해 이견이 없다.

더 나아가 보자. 웸반야마가 이끄는 샌안토니오 스퍼스가 우승후보일까. 이 부분은 평가 스펙트럼이 다양하다.

미국 ESPN은 4명의 전문가들과 이 주제로 논쟁을 펼쳤다.

이 매체는 5일(한국시각) '빅터 웸반야마가 이끄는 샌안토니오 스퍼스가 과연 진정한 우승후보일까'라는 주제로 분석 기사를 게재했다.

이 매체는 '샌안토니오는 도약하고 있는 젊은 팀으로 보인다. 프랜차이즈 역사상 처음으로 5전 전승으로 시작했고, 웸반야마는 리그에서 두 번째로 가장 좋은 활약을 펼친 선수로 평가됐다'며 '진정한 시험대는 지금부터다. 이제 까다로운 팀들이 버티고 있고, 이들을 극복해야 한다'고 했다.

긍정적 시선들이 있다.

이 매체는 '웸반야마가 계속해서 MVP 후보처럼 플레이한다면 샌안토니오의 잠재력은 그만큼 높아진다. 웸반야마는 6경기 동안 PER(선수 효율성 지수)는 30.7이다. NBA 역사상 30 이상의 선수 효율성 등급을 기록한 사례는 35번이었고, 소속팀은 평균 53.5승을 거뒀다'고 했다.


하지만, 반박도 있다. 이 매체는 'NBA의 선수층은 너무 깊다. 한 명의 초월적 슈퍼스타가 팀을 정상으로 끌어올릴 확률은 떨어진다. 야니스 아데토쿤보, 니콜라 요키치, 앤서니 데이비스, 러셀 웨스트브룩의 전성기 시절, 엄청난 활약을 했지만, 팀 성적은 중간에 머물렀다. 샌안토니오는 여전히 웸반야마를 지원할 2옵션의 질이 불분명하다. 샌안토니오 역시 최상위권 도약 가능성은 높지 않다. 지난 시즌 신인상을 받은 스테판 캐슬은 뛰어난 수비와 평균 20득점을 기록 중이다. 하지만, 디애런 팍스와 딜런 하퍼는 부상 중'이라고 했다.

시즌 전부터 샌안토니오의 약점으로 나왔던 부분이다. 웸반야마를 지원할 2옵션의 부재가 핵심. 게다가 웸반야마가 스페이싱을 제공할 때 팍스, 캐슬, 하퍼 등 외곽 지원을 해야 하는 선수의 부정확한 3점포도 약점으로 지적됐다.

과연, 샌안토니오가 최상위권으로 올라갈 수 있을까. 웸반야마는 이미 입증됐다. 샌안토니오가 입증할 시점이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

성시경 매니저 만행, 내부 폭로 나왔다…“티켓 횡령만 수억원” 파문

2.

'KBS 아나 출신' 이지애, 안타까운 근황 "한쪽 귀 안들리고 통증...♥김정근 배려 감동"

3.

故 전유성, 떠나기 전 김신영에 10만 원 줬다...제자에 마지막 선물 ('신여성')

4.

전현무, 24년전 흑역사 스스로 고백했다 "불법 다운로드하다 뉴스 출연"

5.

조정석, 촬영 지각한 선배 이서진에 일침 "이 업계는 시간 약속 중요해"

스포츠 많이본뉴스
1.

친정팀 맹폭한 김희진, '은퇴 안 하길 잘했네’ 완벽 부활 [수원 현장]

2.

"손흥민 수준 이하 경기력" 본전도 못 찾은 비판..."역대 최악 공격력" 또 공격수 찾는 토트넘, 프랭크 감독 '전화 찬스'까지 예고

3.

김하성, 1억달러 어림없다! 美 통계전문 매체 "3년 5000만달러" 예측...결국 수요가 관건

4.

폰세의 SNS 추억. 최재훈, 문동주, 정우주... 그런데 송성문이 왜나와. "기분 좋다. 유니폼도 교환했다"[고양 코멘트]

5.

'코시 우승 경험자 전부 집합?' 9위팀 한 맺혔나, 왜 작심하고 새 멤버 모으나

스포츠 많이본뉴스
1.

친정팀 맹폭한 김희진, '은퇴 안 하길 잘했네’ 완벽 부활 [수원 현장]

2.

"손흥민 수준 이하 경기력" 본전도 못 찾은 비판..."역대 최악 공격력" 또 공격수 찾는 토트넘, 프랭크 감독 '전화 찬스'까지 예고

3.

김하성, 1억달러 어림없다! 美 통계전문 매체 "3년 5000만달러" 예측...결국 수요가 관건

4.

폰세의 SNS 추억. 최재훈, 문동주, 정우주... 그런데 송성문이 왜나와. "기분 좋다. 유니폼도 교환했다"[고양 코멘트]

5.

'코시 우승 경험자 전부 집합?' 9위팀 한 맺혔나, 왜 작심하고 새 멤버 모으나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.