[현장인터뷰]'대만족' 문경은 감독 "신인 강성욱 100점 만점에 200…

기사입력 2025-11-19 21:42


[안양=스포츠조선 최만식 기자] "100점 만점에 200점."

수원 KT 문경은 감독이 신인 강성욱을 향해 '엄지척'을 연발했다.

문 감독이 이끄는 KT는 19일 안양 정관장아레나에서 벌어진 '2025~2026 LG전자 프로농구' 안양 정관장과의 경기서 68대62로 승리했다.

KT는 2연패 탈출에 성공하며 9승8패를 기록했고, 정관장은 2연패를 안으며 10승6패, 3위 부산 KCC에 반 게임 차로 몰렸다.

문 감독은 이날 신인 강성욱을 깜짝 기용했다. 원래 김선형의 출전을 염두에 뒀는데 이날 워밍업을 한 결과 뒤꿈치 부상이 아직 불안하다는 판단 아래 예비용으로 데려온 강성욱을 엔트리에 넣은 것.

농구 레전드 강동희 전 DB 감독의 아들인 강성욱은 최근 신인 드래프트에서 8순위로 뽑힌 유망주 가드다.

강성욱은 이날 8분57초를 출전하며 5득점, 3어시스트, 2리바운드를 기록했다. 때이른 프로 데뷔전치곤 준수한 성적이었고, 무엇보다 베스트 멤버 조엘 카굴랑안의 휴식을 벌어줬다는 점에서 만족할 활약이었다.

이에 문 감독도 대만족을 나타냈다. 그는 "100점 만점에 200점을 주고 싶다. 전혀 떨지 않고 침착한 모습을 보였고, 믿음이 갔다"면서 "기록을 떠나서라도 브레이크 기간 동안 더 갈고 닦으며 드래프트 앞 순위 선수보다 더 주목받는 신인이 될 것이라 생각한다"라고 말했다.


문 감독은 이어 "사실 강성욱이 4, 5분 출전하면 많다고 생각했다. 카굴랑안만 잠깐 쉬게 해줘도 대성공이라 예상했다"면서 "어제 훈련때 정관장 변준형 수비하는 방법을 따로 가르쳤는데 잘 이행했다. 성욱이가 슛을 던졌을 때 속으로 '제발 들어가라'고 얼마나 바랐는지 모른다"며 제자의 데뷔전을 지켜 본 속마음을 전하기도 했다.

이날 예전보다 향상된 외곽숫에 대해 문 감독은 "한희원이 결정적인 두 방을 터뜨려줬다. 지난 16경기를 거치는 동안 언제가는 터지겠지 하고 기다려왔는데, 마침내 터졌다. 고맙게 생각한다"라고 칭찬했다.

문 감독은 이어 "데릭 윌리엄스의 능력치가 서서히 보인다. 오늘 경기는 개인적으로 기대했다. 생각했던 경기력이 나와주면 좋겠다고 바랐는데, 그렇게 된 것 같다"면서 "브레이크 타임 이후 KBL 리그에 잘 적응하겠다는 확신을 준 경기였다"며 윌리엄스에게도 엄지를 들어보였다.
안양=최만식 기자 cms@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

