창원LG, 창원특례시와 창원투어패스 결합상품 출시

기사입력 2025-11-24 22:18


프로농구 창원LG가 창원시에서 진행하고 있는 창원투어패스와 홈경기 관람을 결합한 상품을 출시하기로 했다.

창원투어패스는 시티투어, 창원국제사격장 무료체험 등을 포함한 가맹점 30여 개소를 자유롭게 이용할 수 있는 관광투어상품이다. 단품 구매 대비 높은 할인 혜택이 제공되는 이번 상품은 창원투어패스(24시간권) 1매와 LG세이커스 홈경기 입장권(일반석) 1매로 구성되어 창원의 대표 스포츠인 농구의 열기를 직접 느끼고, 동시에 아름다운 창원 지역의 주요 명소들을 자유롭게 여행할 수 있는 체험형 상품으로 관광 활성화와 스포츠 산업의 시너지 창출을 목표로 기획됐다.

창원LG 손종오 단장은 "창원특례시와 협업하여 다양한 프로그램을 고민하고 있으며, 그 일환으로 창원투어패스와 결합한 상품을 출시하였다. 다양한 분들이 프로농구와 창원의 주요 명소를 경험할 수 있는 계기가 되었으면 좋겠고, 창원특례시와 지속적으로 다양한 프로그램을 개발하여 창원시민과 관광객들에게 고객가치를 제공할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

이번 상품은 25일부터 네이버 스마트스토어를 통해 100매 한정으로 판매한다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

