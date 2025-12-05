용인 삼성생명, 6일 용인 홈경기에서 '루키데이' 이벤트 실시
여자 프로농구단 용인 삼성생명은 6일 오후 2시 용인실내체육관에서 열리는 BNK와의 홈경기를 '루키데이'로 지정하고 다양한 이벤트를 마련한다고 밝혔다.
경기장 입장은 이날 낮 12시 30분부터 가능하며 하프타임에는 '제이파크 아일랜드 하프라인 슛 챌린지'가 진행된다. 하프라인 슛 성공시에는 필리핀 세부에 위치한 제이파크 리조트 3박 4일 숙박권(약 200만원 상당)이 경품으로 지급된다. 이어 신인 양혜은, 한지민이 팬들에게 인사하고 친필 사인볼을 전달하는 시간도 준비된다.
이날 삼성생명이 승리할 경우 선수단은 1층에서 팬들과 하이파이브 세리머니를 펼치고 열정적으로 응원하는 팬 30여 명을 선정해 주말경기(금,토,일 및 공휴일) 승리 시 진행되는 미니 사인회도 연다. 미니사인회에는 양혜은, 한지민이 함께 한다.
6~7일 연전을 맞아 삼성생명 블루밍스 MD 공식업체 뉴브에서도 구매 금액별 증정 이벤트를 진행한다. 5만원 이상 구매시 키링, 10만원 이상은 슬로건 타올, 15만원 이상은 데스크 매트를 증정한다.
이밖에 모나용평 숙박권, 에버랜드 이용권, 샤브올데이 식사권, 온잠배게, 버팔로 텐트, 매일유업 셀틱스 프로핏, 해태제과 과자, 뜸들이다 제품 등 다양한 경품이 경기 중 이벤트를 통해 제공될 예정이다.
용인 삼성생명의 홈경기 예매는 WKBL 홈페이지 또는 WKBL 앱에서 가능하며, 경기 시작 후 30분까지는 현장 구매 대비 30% 할인된 가격으로 예매할 수 있다. 또 2026학년도 대학수학능력시험 응시생은 매표소에서 수험표와 신분증을 제시하면 오는 27일 경기까지 응원석 및 일반석 입장권을 본인 한정 50% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.
