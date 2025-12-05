[공식발표]'WKBL 새 역사' 부천 하나은행 이이지마 사키, 1라운드 MVP '亞 쿼터 1호'
|
|
|사진제공=WKBL
|
|
|사진제공=WKBL
[스포츠조선 김가을 기자]이이지마 사키(부천 하나은행)가 아시아 쿼터 선수로는 처음으로 라운드 최우수선수(MVP)로 선정됐다.
한국여자농구연맹(WKBL)은 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 1라운드 MVP로 사키가 뽑혔다고 5일 밝혔다. 사키는 기자단 투표 총 73표 중 67표를 얻었다. 6표를 받은 강이슬(청주 KB스타즈)을 압도했다. 아시아 쿼터 선수가 라운드 MVP를 받은 건 이번이 처음이다.
사키는 1라운드 5경기에서 평균 30분 27초를 뛰며 19.2점-7.4리바운드-1.6어시스트-1.4스틸-1.2블록슛을 기록했다. 특히 3점 성공 횟수와 성공률에서 모두 전체 1위를 기록했다. 3점 32개를 시도해 그 중 14개를 꽂아 넣었다. 성공률 43.8%다. 하나은행은 사키의 활약에 힘입어 첫 번째 라운드 로빈을 4승1패로 마감했다.
한편, 심판부와 경기 운영 요원 투표로 뽑는 1라운드 기량발전상(MIP)은 인천 신한은행 신이슬이 받는다. 신이슬은 전체 36표 중 17표를 획득해 통산 세 번째로 라운드 MIP에 선정됐다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.