OKC 목에 방울을 달아라! 22승1패 압도적 1위 OKC. 압도적 1티…

OKC 목에 방울을 달아라! 22승1패 압도적 1위 OKC. 압도적 1티어. 그를 위협할 2티어 2팀은?

기사입력 2025-12-07 16:09


[스포츠조선 류동혁 기자] 예상 그 이상이다. '고양이 목에 방울 달기'라는 속담이 딱 맞다.

오클라호마시티 선더의 진격이 상상 그 이상이다. 22승1패. 압도적이다.

NBA는 82경기를 치른다. 70승은 꿈의 승수다. 리그에서 가장 압도적 승수의 상징이고, NBA 역대 최강팀 중 하나를 평가하는 데 가장 중요한 지표 중 하나다.

그런데 오클라호마는 70승은 이미 떼논 당상이라는 평가가 지배적이다. 단 2패만을 해야 달성할 수 있는 불가능의 영역인 80승 전망을 하는 전문가들도 있다.

여기에는 이유가 있다.

전력 자체에 빈틈이 보이지 않기 때문이다.

절대 에이스 샤이 길저스 알렉산더는 승부처를 지배한다. 매 경기 30득점 이상을 폭발시키고, 4쿼터에 아예 나오지 않는 조기 퇴근의 경우도 많다.

2옵션 제일런 윌리엄스가 복귀했다. 골밑에는 쳇 홈그렌과 아이재아 하르텐슈타인이 있다. 올 시즌 강력한 식스맨 후보인 아제이 미첼을 발굴했고, 지난 시즌 경험치를 더한 캐이슨 월러스, 애런 위긴스도 있다.


그밖에 수비 스페셜리스트 루 도트, 알렉스 카루소도 있다. 즉, 주전과 벤치 라인에서 수비의 구멍이 없다. 오히려 강력한 압박으로 상대를 압도한다. 리그 최고의 수비 팀이다.

그렇다고 공격이 약하지 않다. 지난 시즌 오클라호마는 68승을 거두면서 서부 최고의 팀이 됐다. 그리고 플레이오프를 거쳐 파이널 우승까지 거머쥐었다.

지난 시즌보다 더 강한 오클라호마시티다.

미국 CBS스포츠는 7일(한국시각) 30개 NBA 팀의 티어를 구분하는 특집 기사를 보도했다.

1티어는 유일했다. 오클라호마시티였다. 디펜시브 레이팅은 106.6점으로 리그 압도적 1위다. 2위 올랜도(109.1)에 확실히 앞서 있는 압도적 선두다.

코트 마진은 +12.9점이다.

오클라호마를 위협할 수 있는 2티어는 휴스턴 로케츠와 덴버 너게츠. 3티어는 디트로이트 피스톤스, LA 레이커스, 샌안토니오 스퍼스, 뉴욕 닉스, 미네소타 팀버울브스, 클리블랜드 캐벌리스가 차지했다.

4티어는 토론토 랩터스, 마이애미 히트, 올랜도 매직, 애틀랜타 호크스, 5티어는 피닉스 선즈, 보스턴 셀틱스, 6티어는 골든스테이트 워리어스가 자리했다. 7티어는 나머지 팀들이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

