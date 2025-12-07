계륵이 된 리그 최고 원-투 펀치 하든과 레너드. 美 매체의 충격 비판 "당장 팔아야 한다"

기사입력 2025-12-07 18:30


계륵이 된 리그 최고 원-투 펀치 하든과 레너드. 美 매체의 충격 비판 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

계륵이 된 리그 최고 원-투 펀치 하든과 레너드. 美 매체의 충격 비판 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 계륵이 된 리그 최고 원-투 펀치다.

제임스 하든과 카와이 레너드가 주인공이다. LA 클리퍼스의 핵심 에이스들이다.

최악이다. 현재도 미래도 없다.

LA 클리퍼스는 6승18패. 서부 14위에 그치고 있다.

아직 24경기밖에 치르지 않았지만, 심상치 않다.

문제는 하든과 레너드의 분전에도 팀은 계속 패하고 있다는 점이다. 게다가 시즌을 치를수록 더욱 빨라지고 더욱 압박 강도가 높아지는 리그 트렌드에 LA 클리퍼스는 전혀 대응하지 못하고 있다는 점이다.

LA 클리퍼스는 전반 잘 버티다가도 후반에 무너진다. 주전에 대한 의존도, 부실한 트랜지션 게임, 그리고 약한 수비 압박 때문이다.

미국 ESPN은 7일(한국시각) '암울한 LA 클리퍼스는 어떻게 해야 할까, 그들에게는 3가지 방법을 선택할 수 있다'고 했다.


첫번째는 일단 기다리는 방법이다.

이 매체는 'LA 클리퍼스가 6승18패를 기록 중이지만, 경기력 자체가 완전히 무너진 것은 아니다. 레너드가 또 다시 다치면 안된다. 하든과 레너드가 건강하다는 가정 하에서 LA 클리퍼스는 올 시즌 여전히 플레이오프 진출 가능성은 충분히 있다'며 '오클라호마시티, LA 레이커스, 덴버, 휴스턴, 미네소타는 서부 최상위권이 굳건하다. 하지만, 피닉스, 골든스테이트, 멤피스, 포틀랜드 등은 시즌 막판 성적이 떨어질 가능성이 높은 팀들'이라고 전망했다.

두번째는 잭 라빈을 데려오는 방법이다.

이 매체는 '득점 루트의 다양함과 팀의 에너지를 불어넣기 위해 잭 라빈을 데려올 수 있다. 그렇게 되면 하든, 레너드의 의존도를 줄이면서 팀의 활력을 불어넣을 수 있는 강력한 득점원이 만들어진다. 샐러리 캡의 문제, 미래가 더욱 어두워진다는 단점이 있지만, 올 시즌을 위해서는 라빈의 트레이드가 대안이 될 수 있다'고 했다.

마지막으로는 하든과 레너드 모두 트레이드, 대대적 팀 개편을 즉긱 실행하는 방법이다.

이 매체는 '하든은 여전히 트레이드 가치가 살아있다. 반면 부상 위험도가 높은 레너드는 트레이드 가치가 많이 떨어진 상황이다. 두 선수가 남아있는 한 LA 클리퍼스는 팀 개편을 할 수 없다. 트레이드 이후 리빌딩을 모색하는 것이 현 시점에서는 중요할 수 있다. 단 2026년 비보호 1라운드 픽이 오클라호마시티에게 넘어간 상태다. 이 부분이 문제'라고 했다.류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 주사이모, 침묵 깼다 "매니저가 뭘 안다고..난 대학병원 교수 출신"

2.

황신혜, '전신마비 남동생' 27년 보살핀 올케에 감사 "천사 아니고서야 이럴 수 없어"

3.

김수용, 직접 느낀 급성 심근경색 전조 증상 "담배가 유독 쓰더라"

4.

‘이무송♥’ 노사연, 첫 고백 “딸 입양할 뻔..못 데려온 것 지금도 후회”

5.

화사, 박정민과 청룡서 호흡 맞춘 후…'굿 굿바이' 역주행에 '음중→인가' 트로피 수집

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]"감독인 내가 책임지겠다" 2년 연속 승격 실패한 변성환 감독, 눈물 흘리며 사퇴 의사 표명

2.

[승강PO 현장리뷰]"수원 삼성의 올겨울도 춥다" 이기제 퇴장과 함께 날아간 1부 승격…제주 원정서 '0-2→합산 0-3 패' "눈물의 2부 삼수"

3.

10연승 고공비행! '러셀 트리플크라운' 대한항공 누가 막으랴…삼성화재 7연패 수렁 [인천리뷰]

4.

울진군MMA총협회 정원수 회장, 승리한 최은석에게 트로피 시상[로드FC]

5.

"고비를 못넘네" 8년째 암흑기, 출구가 안보인다…듀스 혈투 끝 '7연패' 사령탑의 한숨 [인천패장]

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]"감독인 내가 책임지겠다" 2년 연속 승격 실패한 변성환 감독, 눈물 흘리며 사퇴 의사 표명

2.

[승강PO 현장리뷰]"수원 삼성의 올겨울도 춥다" 이기제 퇴장과 함께 날아간 1부 승격…제주 원정서 '0-2→합산 0-3 패' "눈물의 2부 삼수"

3.

10연승 고공비행! '러셀 트리플크라운' 대한항공 누가 막으랴…삼성화재 7연패 수렁 [인천리뷰]

4.

울진군MMA총협회 정원수 회장, 승리한 최은석에게 트로피 시상[로드FC]

5.

"고비를 못넘네" 8년째 암흑기, 출구가 안보인다…듀스 혈투 끝 '7연패' 사령탑의 한숨 [인천패장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.