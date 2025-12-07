[현장인터뷰] 이상민 감독 "4일간 3경기 걱정했는데, 선수들 정신력의 …

|
[부산=스포츠조선 최만식 기자] "정신력으로 승리했다."
2연패 뒤 2연승에 성공한 KCC는 11승8패로 단독 3위로 올라섰다. 3연승에서 멈춘 SK는 10승9패로 5위로 내려갔다.
이날 경기에서는 '2옵션' 에르난데스가 13득점, 5리바운드로 좋은 활약을 했다. 이에 대해 이 감독은 "숀 롱이 경기 초반 골반 타박상을 했고, 파울트러블에도 걸리는 바람에 에르난데스를 중용했다"면서 "에르난데스에게 그동안 출전시간을 충분히 주지 못해 미안한 마음이 컸다. 그런데도 에르난데스는 오늘 충분히 잘 해줬다. 롱의 공백을 잘 메워줬다"라며 고마움을 표시했다.
이 감독은 허훈이 복귀했지만 100여일의 부상 공백 기간과 그동안 손발을 맞추지 못한 시간을 생각하면 완전체는 아직 멀었다고 판단했다.
그는 "주변에서 우리에게 슈퍼팀이라고 한다. 하지만 허훈이 뛰는 상황에서 연습경기를 제대로 해보지 못한 상태다. 지금은 남은 선수들로 잘 버티고 있지만 앞으로 부상자들이 들어와서 몇 경기 맞춰보면 조금 더 강해질 것이라 생각한다"라고 말했다.
부산=최만식 기자 cms@sportschosun.com