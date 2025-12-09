아데토쿤보? 관심없어! 충격적 반응. OKC 나비효과, 그리스 괴인 가치를 낮췄다. 그 이유는?

기사입력 2025-12-09 14:53


아데토쿤보? 관심없어! 충격적 반응. OKC 나비효과, 그리스 괴인 가치…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

아데토쿤보? 관심없어! 충격적 반응. OKC 나비효과, 그리스 괴인 가치…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 충격적 전망이 나왔다. 야니스 아데토쿤보의 트레이드 루머가 난무하는 가운데, 아데토쿤보 트레이드 가치가 급하락했다는 전망이 나왔다.

미국 CBS스포츠는 9일(한국시각) '야니스 아데토쿤보의 트레이드 역사는 매우 길다. 밀워키 벅스는 프랜차이즈 스타 아데토쿤보를 잔류시키기 위해 모든 것을 다했다. 대미안 릴라드와 연장 계약을 했고, 그가 부상으로 시즌 아웃이 되자, 바이아웃을 했다. 그리고 마일스 터너를 데려왔다. 팀의 미래보다는 현 시점 아데토쿤보를 잡기 위해 총력을 기울였다. 하지만, 올 시즌 밀워키는 또 다시 위기를 맞고 있고, 아데토쿤보는 부상으로 개점 휴업 상태다. 이 시점에서 아데토쿤보는 밀워키의 상황에 대해 불만족스러워하고 있다. 트래이드가 나온 배경'이라며 '야니스 트레이드 경쟁이 마침내 시작될 조짐이 보이고 있다. 올 시즌이 될 수도 있고, 시즌이 끝난 여름이 될 수도 있다'고 했다.

여기까지는 정해진 수순이다. 아데토쿤보는 올 시즌 MVP 경쟁을 하고 있다. MVP 레벨의 경기력이다. 니콜라 요키치, 샤이 길저스 알렉산더, 루카 돈치치와 함께 MVP 레이스 빅4다.

여전히 강력한 골밑 공략과 시즌을 치를 때마다 늘고 있는 패싱 능력까지 있다. 하지만, 강력한 반전이 있다.

이 매체는 '아데토쿤보 트레이드에 대한 관심은 상대적으로 높지 않다. 충격적이다. 샌안토니오 스퍼스는 빅터 웸반야마와 야니스 아데토쿤보 듀오를 결성할 수 있다. NBA 역사상 최고의 빅맨 듀오를 만들 수 있다. 그러나, 샌안토니오는 아데토쿤보 트레이드를 위해서 스테판 캐슬 혹은 딜런 하퍼를 내줄 생각이 없다. 애틀랜타 호스크는 2026년 1라운드 지명권을 아데토쿤보 트레이드 매물로 내놓을 생각이 없다. 시카고 불스는 아데토쿤보 캠프가 연락했지만, 관심이 없다는 반응을 보였다는 소문이 돌았다'고 했다.

아데토쿤보의 트레이드는 필연적으로 초대형 트레이드다. 샐러리캡 뿐만 아니라 팀 플랜을 모두 바꿔야 하기 때문이다.

아데토쿤보는 올 시즌 약 5400만 달러, 다음 시즌 5800만 달러를 받는다. 2027~2028시즌은 6270만 달러의 연봉인데, 플레이어 옵션이 있다. 아데토쿤보가 팀을 선택할 수도 있고 FA 자격을 획득할 수도 있다.

즉, 2026~2027시즌까지 계약이 돼 있다.


아데토쿤보? 관심없어! 충격적 반응. OKC 나비효과, 그리스 괴인 가치…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

아데토쿤보? 관심없어! 충격적 반응. OKC 나비효과, 그리스 괴인 가치…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

올해 31세다. 최전성기의 나이지만, 나이가 매력적이진 않다. 즉, 2가지 요소들 때문에 아데토쿤보의 트레이드 시장 가치가 떨어지고 있다는 분석이다.

아데토쿤보를 영입할 수 있는 팀들이 미래의 자원을 적극적으로 투입하면서 트레이드를 원하지 않고 있기 때문이다.

이 매체는 '다소 놀라운 전개다. 아데토쿤보는 이미 입증된 선수다. 자 모란트, 라멜로 볼과 같은 선수와는 차원이 다르다. 이미 두 차례 정규리그 MVP를 수상했고, 밀워키를 파이널 우승으로 이끌었다'며 '그를 영입하고 싶어 하는 대부분의 팀 팬들은 신중한 태도를 보이고 있다. 모두가 그를 원하지만, 적절한 가격에 영입하고 싶어한다. 또 동시에 최고의 자산 1~2명은 유지하고 싶어한다'고 했다.

아데토쿤보의 가치가 왜 이렇게 떨어졌을까.

이 매체는 '아데토쿤보는 31세다. 뛰어난 운동 능력에 의존하는 그의 플레이 스타일은 나이 들면서 쇠퇴가 빨라진다. 슈터로서 한계도 있다. 부상도 있다. 지난 4시즌 평균 15경기를 결장했고, 최근 종아리 부상으로 이탈했다'고 했다.

선수로서 가치는 매우 뛰어나지만, 아데토쿤보를 둘러싼 미래의 가치가 높지 않다. 게다가 아데토쿤보의 트레이드 가치가 떨어진 또 하나의 핵심 이유도 있다.

오클라호마시티 썬더가 핵심 이유다.

이 매체는 '리그를 초토화시키고 있는 오클라호마시티는 트레이드 시장을 근본적으로 무너뜨렸다. 적어도 안데토쿤보처럼 연봉이 높고 위험 부담이 큰 스타들의 트레이드에 많은 영향을 주고 있다'며 'LA 클리퍼스가 증거입니다. 트레이드 중 하나를 잘못하면 엄청난 후폭풍이 온다. LA 클리퍼스는 오클라호마 절대 에이스 샤이 길저스 알렉산더를 폴 조지를 데려오기 위해 트레이드 매물로 내줬다. 샌안토니오는 데릭 하퍼를 밀워키로 내보낸 뒤 제2의 샤이 길저스 알렉산더로 성장하는 모습을 지켜보고 싶어하지 않는다'고 했다.

또 '최근 이런 트레이드 전적을 보면 슈퍼스타를 영입하는 팀이 아니라 슈퍼스타를 내주는 팀이 훨씬 유리한 구조다. 즉, NBA 역사상 대부분 매수자에게 유리했던 스타 트레이드 시장이 지난 10여 년간 매도자에게 유리하게 바뀌었음을 시사한다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 서유리 “벗방? 타락 아닌 도전” 악플러 수백명 처벌 심경 고백(전문)

2.

박나래 ‘갑질 의혹’ 경찰 수사… 전 매니저들 “폭언·특수상해·대리처방” 고소

3.

'꼬치집 사장' 송백경, 손님에 도둑 누명 썼다 "이성 잃고 쌍욕, 장사 오래 못해먹겠다"

4.

[공식] '유퀴즈' 측 "조세호 자진 하차 존중, 유재석 이번주 홀로 녹화"

5.

[인터뷰②] '자매다방' 정이랑 "'청룡' 박정민에 2주간 행복..내 설렘 버튼"

스포츠 많이본뉴스
1.

'최형우 충격' KIA, 150억 악성 계약 오명 벗어야 한다…"이런 야구하던 선수 아닌데"

2.

'와 이런 변수가' 김하성에 밀린 비운의 유망주, FA 잭팟 방해꾼 되나…"트레이드 매물" 예고

3.

[공식발표]韓 245K 투수, '몸값 35배 껑충' 초대박 빅리그 재입성...앤더슨, DET에서 스쿠벌과 한솥밥

4.

손흥민 카메라 세리머니. 벽화로 재탄생. 토트넘 하이로드에 전시된다

5.

양현종 이후 5일째 감감무소식. 남은 FA는 9명. 이제는 장기전인가

스포츠 많이본뉴스
1.

'최형우 충격' KIA, 150억 악성 계약 오명 벗어야 한다…"이런 야구하던 선수 아닌데"

2.

'와 이런 변수가' 김하성에 밀린 비운의 유망주, FA 잭팟 방해꾼 되나…"트레이드 매물" 예고

3.

[공식발표]韓 245K 투수, '몸값 35배 껑충' 초대박 빅리그 재입성...앤더슨, DET에서 스쿠벌과 한솥밥

4.

손흥민 카메라 세리머니. 벽화로 재탄생. 토트넘 하이로드에 전시된다

5.

양현종 이후 5일째 감감무소식. 남은 FA는 9명. 이제는 장기전인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.