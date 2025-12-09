머리 맞은 고베어, 상대 허리 가격 퇴장. 고베어 공백 후유증, 미네소타…

|
[스포츠조선 류동혁 기자] 3쿼터 루디 고베어는 더티 파울을 했다. 퇴장을 당했다. 팀 패배 결정적 악영향을 줬다.
하지만, 마크 윌리엄스(22득점, 7리바운드), 콜린 길레스피(19득점), 딜런 브룩스(18득점)가 고르게 활약했다. 강력한 수비도 있었다.
전체적으로 미네소타는 에드워즈와 줄리어스 랜들(22득점)이 고군분투. 하지만, 백업진의 부진과 3쿼터 고베어의 퇴장이 결정적 패인이었다.
고베어는 15득점, 8리바운드를 기록했다.
고베어는 마크 윌리엄스와 충돌이 있었다. 고베어의 골밑 단독 찬스, 윌리엄스는 블록슛 시도 중 머리를 때렸다. 이를 염두에 두고 있던 고베어는 이후 윌리엄스의 골밑 돌파 시, 그대로 팔로 허리를 일부러 밀어버리는 파울을 범했다. 결국 플래그란트 2 파울로 퇴장.
고베어의 골밑 공백을 피닉스는 4쿼터 집중 공략했다. 4쿼터 시작과 함께 피닉스는 14-3 런을 달리면서 기세를 완벽하게 잡아냈다. 미네소타가 추격했지만, 결국 승리를 거뒀다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com