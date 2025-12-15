서명진 25득점X'루키즈' 최강민→김건하 펄펄…현대모비스, 한국가스공사 …

울산 현대모비스 15일 대구체육관에서 열린 대구 한국가스공사와의 '2025~2026 LG전자 프로농구' 원정경기에서 76대73으로 승리했다. 서명진이 25득점하며 승리에 앞장섰다. 레이션 해먼즈도 17득점-11리바운드를 기록했다. 무엇보다 올 시즌 프로에 데뷔한 최강민(14득점) 김건하(10득점)가 1군에서 처음으로 두 자릿수 득점하며 연패 탈출에 기여했다. 이로써 현대모비스(7승14패)는 7연패 늪에서 벗어났다. 한국가스공사와 공동 9위에 자리했다.
하위권 두 팀의 격돌이었다. 한국가스공사와 현대모비스는 나란히 9~10위에 랭크돼 있었다. 그러나 두 팀의 분위기는 180도 달랐다. 한국가스공사는 2연승, 현대모비스는 7연패 중이었다.
사진제공=KBL
이날 경기의 키 플레이어는 '루키즈'였다. 두 팀엔 고등학교에서 최고의 활약을 펼친 2007년생 라이벌이 자리하고 있었다.
한국가스공사의 양우혁은 고등학교 시절 최고의 테크니션으로 꼽혔다. 그는 1라운드 6순위로 프로에 입문했다. 양우혁은 데뷔 4경기에서 평균 16분43초를 뛰며 6.3득점-2도움을 기록했다. 김건하는 현대모비스 '최초'의 연고지명선수다. 현대모비스는 2019년 당시 초등학생이던 김건하를 연고지명선수로 지명했다. 김건하는 현대모비스 유소년 클럽인 주니어 피버스에서 농구를 시작했다. 여러 차례 청소년 국가대표에 소집되는 등 또래에서 최고 가드로 손꼽힌다.
두 선수는 나란히 선발로 코트를 밟았다. 초반 분위기는 김건하가 좋았다. 그는 1쿼터 7분7초 동안 3점슛 2개를 포함, 8득점하며 펄펄 날았다. 반면, 양우혁은 다소 긴장한 듯 슈팅 한 번 시도하지 못했다. 결국 양우혁은 2쿼터에 단 1초도 뛰지 못했다. 김건하도 집중력이 다소 떨어진 듯했다. 2쿼터엔 별다른 활약을 펼치지 못했다. 그 사이 현대모비스의 또 다른 '루키' 최강민이 펄펄 날았다. 올 시즌 1라운드 7순위로 현대모비스에 합류한 최강민은 2쿼터 8분29초 동안 3점슛 4개를 포함해 14득점을 책임졌다.
양 팀 '루키즈'의 활약과는 별개로 경기는 팽팽했다. 2쿼터 현대모비스가 집중력을 발휘하며 39-34로 리드를 잡았다. 한국가스공사는 3쿼터 들어 뜨거운 손끝을 자랑했다. 기어코 54-54 동점을 만들었다. 승패는 4쿼터에 갈렸다. 현대모비스는 63-61로 앞서던 경기 종료 4분 23초를 남기고 대형 변수와 마주했다. 해먼즈가 5반칙으로 퇴장한 것이다. 현대모비스는 국내 선수만으로 라인업을 꾸렸다. 집중력을 발휘했다. 서명진이 내외곽을 오가며 순식간에 5득점했다. 한국가스공사는 닉 퍼킨스를 앞세워 추격에 나섰다. 여기에 샘조세프 벨란겔의 3점슛을 앞세워 기어코 역전에 성공했다. 현대모비스도 포기하지 않았다. 서명진이 영리한 플레이로 연달아 상대 반칙을 얻어냈다. 6개의 자유투를 침착하게 성공하며 승리의 쐐기를 박았다.