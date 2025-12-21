시즌 3패. OKC 여전히 1위. 빅3는 공고. 웸비 앞세운 샌안토니오의…

|
[스포츠조선 류동혁 기자] 시즌 3패 째를 당한 오클라호마시티는 여전히 1위를 차지했다.
25승3패. 여전히 강력하지만, 약간의 균열이 보인다. 하지만, 1위 자리는 여전히 오클라호마시티의 차지였다.
지난 주 보스턴 셀틱스가 2위로 치고 올라오면서 빅3 체제에 균열이 생겼지만, 이번 주 또 다시 빅3는 톱 3에 안착했다.
4위는 뉴욕 닉스가 차지했고, 5위는 샌안토니오 스퍼스다.
빅터 웸반야마가 복귀하면서 서부 최상위권 진출의 기틀을 마련했다. 올 시즌 샌안토니오는 서부의 가장 강력한 다크호스로 떠오르고 있다.
6위는 디트로이트 피스톤스, 7위는 미네소타 팀버울브스, 8위는 LA 레이커스, 9위는 보스턴 셀틱스, 10위는 올랜도 매직이 차지했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com
NBA 주간 파워랭킹
순위=템
1=오클라호마
2=덴버
3=휴스턴
4=뉴욕
5=샌안토니오
6=디트로이트
7=미네소타
8=LA 레이커스
9=보스턴
10=올랜도
11=피닉스
12=필라델피아
13=애틀랜타
14=토론토
15=클리블랜드
16=마이애미
17=골든스테이트
18=댈러스
19=멤피스
20=유타
21=포틀랜드
22=샬럿
23=밀워키
24=브루클린
25=LA 클리퍼스
26=뉴올리언스
27=워싱턴
28=인디애나
29=새크라멘토
30=시카고