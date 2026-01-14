"'상대전적 전승' 정관장 VS '연승 흐름' 가스공사" 농구토토 매치 10회차 마감(14일 오후 7시) 임박

|
서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가오는 14일 오후 7시에 안양정관장아레나에서 열리는 2025-2026시즌 국내남자프로농구(KBL) 안양 정관장-대구 한국가스공사(원정)전을 대상으로 하는 농구토토 매치 10회차 마감이 임박했다고 밝혔다.
상대 전적에서는 그 흐름이 더욱 분명하다.정관장은 올 시즌 가스공사와의 세 차례 맞대결에서 모두 승리를 거두며 3전 전승을 기록했다. 이 경기들에서 평균 득점은 78.0점, 평균 실점은 66.3점으로, 공·수 양면에서 안정적인 모습을 보였다.
최근 흐름 역시 변수다.정관장은 최근 10경기에서 7승 3패를 기록하며 비교적 안정적인 성적을 유지하고 있다. 가스공사는 같은 기간 4승 6패에 그쳤지만, 최근KCC(5위), LG(1위)에게 연승을 거두며 분위기 반등의 계기를 마련했다.
이처럼 이번 맞대결은 순위와 상대 전적에서는 정관장이 우위를 보이지만, 전반과 후반의 점수대 흐름은 다르게 전개될 여지도 있다. 전반과 최종 점수대를 각각 예측해야 하는 농구토토 매치 특성상, 팀별 경기 운영 성향과 흐름 변화를 함께 고려하는 접근이 요구된다.
한국스포츠레저 관계자는 "농구토토 매치는 전반과 최종 점수대를 각각 예측하는 방식으로, 팀별 전력뿐 아니라 경기 흐름과 점수대 형성 패턴을 함께 살펴보는 것이 중요하다"며 "이번 회차 역시 최근 성적과 상대 전적, 홈·원정 변수 등을 종합적으로 고려한 분석이 필요하다"고 전했다.
농구토토 매치 10회차 대상경기 정보는 베트맨과 토토가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있으며, 구매자는 '체육진흥투표권 적중 결과 조회용 QR코드 서비스'를 통해 실시간 적중 여부를 간편하게 확인할 수 있다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com
