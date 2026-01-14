[현장인터뷰] '계속된 부상' KCC, 이가 없으면 잇몸으로...이상민 감독 "송교창 4번 스몰라인업 준비"

[수원=스포츠조선 김대식 기자이상민 부산 KCC 감독은 이가 없으면 잇몸으로 싸울 생각이다.
KCC는 14일 오후 7시 수원 KT 소닉붐 아레나에서 열린 수원 KT와 '2025~2026 LG전자 프로농구' 원정 경기를 치른다.
이 감독은 "송교창이 4번을 보면서 스몰라인업으로 스페이싱을 넓게 한다. 외곽에서 공을 잘 돌게 만들려고 한다. 우리가 부상이 많을 때는 윤기찬이가 4번 볼 정도로 스몰라인업이었다. 상대가 포스트업을 해도 준비한 대로 플레이하려고 한다"며 경기 계획을 전했다.
슈퍼팀 KCC지만 문제는 계속되는 부상자다. 허훈 허웅 형제도 없다. 오늘도 외국인 에이스인 숀 롱에게 기대야 하는데 매 경기 오랫동안 뛰고 있어 체력이 문제다. 이 감독은 "(선수가) 힘들 것이다. 괜찮다고 하지만 힘든 게 보인다. 큰 위기가 아니라면 휴식도 생각 중"이라고 설명했다.
부상자 현황에 대해서도 설명했다. "(장)재석이는 공격이 풀리면 나아질 것이다. 아직은 1라운드에서 좋았던 모습이 나오지 않는다. 발목 통증은 완쾌됐다. 조금씩 끌어올리고 있다. (허)웅이는 올스타 브레이크 안에 오지 않을까 생각한다. 드완 에르난데스도 코트 적응 시작했다. 빠르면 올스타 브레이크 이후에 복귀할 수도 있다"고 전했다.
KT를 제압하려면 외국인 듀오인 아이재아 힉스와 데릭 윌리엄스를 막아야 한다. 이 감독은 힉스가 나오길 원했다. "차라리 힉스가 낫다"면서도 "데릭이 최근 좋더라. 1분당 1점 넣더라. 그래도 매치업을 하기엔 힉스가 낫다. 힉스 들어오면 속공 빨라지고, 수비도 좀 더 낫다. 데릭 나오면 롱을 붙이지 않는다. 계속 로테이션 돌려서 (김)동현이나 교창이가 막을 것"이라고 말했다.