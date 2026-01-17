[공식입장]"이런 경우 처음 본다!" WKBL 사상 초유의 사태, '심판 배정 문제'로 30분 지연→'진심으로 사과' 고개 숙였다

[스포츠조선 김가을 기자여자프로농구에서 황당한 일이 발생했다. 심판 배정 오류로 경기가 30분 늦게 열렸다.
청주 KB스타즈와 인천 신한은행은 16일 오후 7시 청주체육관에서 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 대결을 할 예정이었다. 하지만 점프볼은 30분 늦은 오후 7시30분 펼쳐졌다.
한국여자농구연맹(WKBL)은 오후 7시 9분 쯤에야 공지 문자메시지 등을 통해 '부득이하게 경기 시작 시간이 오후 7시 30분으로 변경했다'고 알렸다.
WKBL은 '경기 운영과 관련해 심판진 도착이 지연되는 상황이 발생했다. 예기치 못한 일정 변경으로 불편을 드린 데 대해 경기를 기다려주신 팬 여러분과 양 팀 선수단 및 관계자분들께 깊이 사과드린다'고 했다.
사진=WKBL 공식 계정 캡처
이후 공식 사과문을 통해 'WKBL은 16일 청주체육관에서 개최된 KB스타즈와 신한은행의 정규리그 경기 개시가 약 30분 지연된 사안과 관련해 경기 운영에 차질을 빚은 점에 대해 팬 여러분과 관계자 여러분께 사과의 말씀을 드린다. WKBL은 이번 사안을 중대한 문제로 보고, 16일 경기 종료 후 해당 사안의 원인과 책임 소재를 명확히 하기 위해 관련 책임자로부터 경위서를 제출받을 예정이다. 또한, 빠른 시일 내에 재정위원회를 개최해 경기 지연 발생 경위 및 후속 조치 방안을 종합적으로 검토할 계획이다. WKBL은 이번 경기를 치른 양 구단을 포함한 전 구단에 본 사안에 대해 공식적으로 사과드린다. 향후 재발 방지를 위해 경기 운영 및 현장 관리 시스템 전반에 대한 점검과 개선을 추진하겠다. 아울러, 이번 경기 지연으로 인해 발생한 관중 환불 조치와 관련된 비용은 WKBL이 전액 부담할 예정이다. 이번 사태로 인해 불편을 끼쳐드린 점에 대해 팬 여러분과 관계자 여러분께 진심으로 사과드린다'고 고개를 숙였다.
WKBL은 급하게 경기에 투입할 심판을 구하려고 했으나 대체 심판 3명이 현장에 도착하기까지 시간이 걸릴 수밖에 없었고, 결국 경기 시간을 30분 미뤘다. 양 팀 선수단은 코트에서 몸을 풀거나 슛을 던지며 대기했다. 대체 심판 3명은 오후 7시 10분쯤 경기장에 모두 도착한 걸로 파악됐다.
팬들은 분노를 표했다. WKBL 공식 SNS(소셜네트워크서비스)에는 '막장이어도 이렇게까지 막장일 줄은 몰랐다', '어떻게 이런 일이 있을 수 있나', '살면서 이런 일은 처음 본다' 등의 부정적 반응이 쏟아졌다.
한편, 경기에선 KB스타즈가 88대77로 이겼다. 2위 KB스타즈는 9승6패를 기록했다. 반면, 최하위 신한은행(2승13패)은 9연패 수렁에 빠졌다. 이는 구단 역대 최다 연패 기록이다.