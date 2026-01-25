[현장인터뷰] 김완수 KB스타즈 감독, "올 시즌 최고의 팀 농구를 보여줬다"

"올 시즌 최고의 팀 농구를 했다."

KB스타즈가 선두 하나은행에 낙승을 거두며 1위 탈환 여정을 시작했다.

KB스타즈는 25일 부천체육관에서 열린 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 하나은행전에서 87대75로 승리, 2연승이자 하나은행과의 승차를 2경기로 줄였다.

박지수 강이슬 허예은 등 중심 3인방이 역시 제 몫을 했지만, 2년차 신예 송윤하가 20득점과 함께 수비에서도 쏠쏠한 활약을 펼치며 가장 중요한 일전을 승리로 가져갈 수 있었다. 특히 리바운드 싸움에서도 42-23으로 크게 앞섰는데, 박지수뿐 아니라 허예은 강이슬 사카이 사라 등 다른 선수들이 적극적으로 리바운드에 가담하면서, 전형적인 팀 농구로 승리했다고 할 수 있다.

김완수 KB스타즈 감독은 "올 시즌 팀 농구가 가장 잘 된 경기였다. 3인방이 기대대로 중심을 잘 잡아준데다, 송윤하가 공수 모두에서 흠잡을데 없는 활약을 펼쳐줬다"며 "이외에도 주전들이 쉴 타임에 백업 선수들이 버틸 수 있는 힘이 되어 주었다. 모든 선수들이 서로를 믿고 팀을 믿고 농구를 했다. 이런 경기를 통해 1승 이상의 자신감을 얻는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 "지난 삼성생명전에서 어수선한 플레이로 패한 이후 선수들이 마음을 다잡으면서 이후 BNK와 하나은행 등 선두권 두 팀을 연달아 잡아낼 수 있었다"며 "다음 경기가 우리은행전으로 매 경기 산 넘어 산의 쉽지 않은 일정이지만, 절대 무리하지 않겠다. 오늘 경기처럼 팀으로서 보여준다면 충분히 잘 해낼 것이라 본다"고 자신감을 나타냈다.


부천=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

