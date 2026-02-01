충격! 금지약물 복용. 25경기 출전정지+170억원 OUT. 올스타 포워드 폴 조지의 몰락

기사입력 2026-02-01 10:49


충격! 금지약물 복용. 25경기 출전정지+170억원 OUT. 올스타 포워…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

충격! 금지약물 복용. 25경기 출전정지+170억원 OUT. 올스타 포워…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 충격적 금지약물 복용. 무려 25경기 출전 정지라는 중징계를 받았다.

미국프로농구(NBA) 필라델피아 76ers 포워드 폴 조지(35)가 금지약물 복용으로 출전 정지 징계를 받았다.

NBA 사무국은 1일(한국시각) '필라델피아 폴 조지가 NBA 노사가 합의한 약물 방지 프로그램 규정을 위반, 25경기 출전 정지 징계를 내렸다'고 공식발표했다.

징계기간 동안 폴 조지는 해당 분의 연봉을 받지 못한다.

올 시즌 5170만 달러의 연봉을 받는 폴 조지는 이번 징계로 약 1170만 달러(약 170억원)을 잃는다.

폴 조지는 공식 발표를 통해 '몇 년간 정신 건강을 치료하는 과정에서 부적절한 약물을 복용하는 실수를 저질렀다'며 '제 행동에 대한 모든 책임을 지겠다. 이번 논란에 대해 구단, 팀 동료, 그리고 팬 여러분께 사과드린다. 징계 이후 팀 복귀를 위해 몸과 마음을 최상의 상태로 만드는 데 집중하겠다'고 했다.

올 시즌 필라델피아는 조엘 엠비드와 폴 조지가 정상적으로 복귀하면서 동부 최고 다크호스로 떠올랐다. 올 시즌 26승21패를 기록, 동부 최상위권 경쟁을 펼치고 있다.

올 시즌 폴 조지는 27경기에 출전, 평균 16.0득점, 5.1리바운드, 3.7어시스트를 기록하고 있다. 최전성기 시절 경기력은 아니지만, 필라델피아의 상승세에 많은 도움을 주고 있다.

그가 출전했을 때 필라델피아는 16승11패를 기록 중이었다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지상렬♥16살 연하 신보람, 공개연애 후 예비장모 속상…"가짜뉴스로 마음고생" (살림남)

2.

故 허참, 간암 투병 사실 끝까지 숨겼다.."마지막까지 비밀로" 4주기 추모

3.

진화, 중국서 선 본다...母, 함소원과 재결합 반대 "성격 안 맞아" ('동치미')('동치미')

4.

김지연, 이세창과 이혼 사유 고백 "참아주는데 자괴감 들어, 내가 놔준 것" ('동치미')

5.

배정남, 7살 연하 회사원과 연애 고백 "작년 초에 만나" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화 입단제의, 처음엔 거절했다" 이유는? 폰세 전설 이을 27세 미남, 콧수염 깎으니 '패기만만'…아내와 아이도 있다 [인터뷰]

2.

[EPL 리뷰]"누가 감히 아스널을 세트피스로 조롱해" 또또 코너킥 골+요케레스 쐐기골로 리즈 4-0 누르고 맨유전 패배 '완전극복'→3경기 무승 탈출

3.

[공식 기자회견]"韓 축구 경축, '이강인=판매 불가' 이유 밝혀졌다" PSG 엔리케 감독 "LEE는 중요하며 좋아하는 선수.. 약간 '꾸준함'은 부족하다"

4.

"나도 심리적으로 의존할 것" 클러치히터, +α 소통창구 '왕조시절' 함께 한 사령탑 선배의 무한 신뢰, "야구, 그 이상의 가교"

5.

"월드컵 뛸 수 있다면 급여 깎겠습니다" K-로드리 권혁규의 '진짜 도전', 빅리그 떠나 獨 2부 카를스루에 이적 확정(獨매체)

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화 입단제의, 처음엔 거절했다" 이유는? 폰세 전설 이을 27세 미남, 콧수염 깎으니 '패기만만'…아내와 아이도 있다 [인터뷰]

2.

[EPL 리뷰]"누가 감히 아스널을 세트피스로 조롱해" 또또 코너킥 골+요케레스 쐐기골로 리즈 4-0 누르고 맨유전 패배 '완전극복'→3경기 무승 탈출

3.

[공식 기자회견]"韓 축구 경축, '이강인=판매 불가' 이유 밝혀졌다" PSG 엔리케 감독 "LEE는 중요하며 좋아하는 선수.. 약간 '꾸준함'은 부족하다"

4.

"나도 심리적으로 의존할 것" 클러치히터, +α 소통창구 '왕조시절' 함께 한 사령탑 선배의 무한 신뢰, "야구, 그 이상의 가교"

5.

"월드컵 뛸 수 있다면 급여 깎겠습니다" K-로드리 권혁규의 '진짜 도전', 빅리그 떠나 獨 2부 카를스루에 이적 확정(獨매체)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.