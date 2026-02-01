김지연, 이세창과 이혼 사유 고백 "참아주는데 자괴감 들어, 내가 놔준 것" ('동치미')

기사입력 2026-02-01 09:04


김지연, 이세창과 이혼 사유 고백 "참아주는데 자괴감 들어, 내가 놔준 …

[스포츠조선 이우주 기자] '동치미' 김지연이 이세창과 이혼한 이유를 고백했다.

MBN '속풀이쇼 동치미' 측은 1일 '김지연이 이혼을 절대 후회하지 않는 이유'라는 제목의 미방영분을 공개했다.

김지연은 이혼 후 시댁과의 관계 변화에 대해 "저희는 양쪽 다 홀어머니셨다. 저희가 둘 다 고집이 세다. 다 가장이어서 저희 말이 영향력이 컸다. 결혼한다고 하면 결혼하는 줄 알고 이혼한다 하면 이혼하는 줄 알았다. 결혼할 때는 양쪽 다 반대했고 이혼할 때는 두 부 다 함구하셨다"고 밝혔다.

김지연은 "저는 이혼할 때 신중하게 오랫동안 생각을 했다. 그 시간에 누군가의 개입으로 인해 내 결정에 변동이 있다면 그건 신중하게 생각하지 않은 거다. 그래서 저는 그 부분까지 다 생각했다. 아무리 가족이어도 그 말에 흔들릴 정도면 안 했을 것"이라고 단호하게 말했다.


김지연, 이세창과 이혼 사유 고백 "참아주는데 자괴감 들어, 내가 놔준 …
이혼에 대해 한번도 후회한 적이 없다는 김지연은 "제가 이혼한 사유가 뭐라고 정확히 말한 적인 없는데 뭉뚱그려 말하면 내가 아닌 다른 사람을 만날 때 훨훨 날아가고 자기가 원하는 걸 누리면서 살 수 있는 사람인데 나는 그걸 내가 참아야 하고 들어줘야 한다면 나 혼자 자괴감이 들 거 같았다"며 "내가 그냥 여기서 빠져주는 게 행복하겠다 싶어서 제가 어떻게 보면 풀어줬다는 개념이다. 부부관계를 떠나서 이 사람의 인생을 봤을 때 내가 족쇄가 되면 안 되겠다. 그리고 그걸로 인해 나도 불행해지면 안 되겠다는 결정이 나서 한 것"이라고 밝혔다.

한편, 김지연은 2003년 배우 이세창과 결혼해 슬하에 딸을 뒀지만 2013년 이혼했다. 이후 이세창은 2017년, 13살 연하의 아크로바틱 배우 정하나와 재혼했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

진화, 중국서 선 본다...母, 함소원과 재결합 반대 "성격 안 맞아" ('동치미')('동치미')

2.

지상렬♥16살 연하 신보람, 공개연애 후 예비장모 속상…"가짜뉴스로 마음고생" (살림남)

3.

故 허참, 간암 투병 사실 끝까지 숨겼다.."마지막까지 비밀로" 4주기 추모

4.

이혜성, 전현무과 결별 4년만 핑크빛?..."한해와 2년째 해외 가는 사이" ('놀토')

5.

빽가, "미친XX" 김건모 일침에 벤틀리 처분했다..."탐욕과 허영심 인정"

연예 많이본뉴스
1.

진화, 중국서 선 본다...母, 함소원과 재결합 반대 "성격 안 맞아" ('동치미')('동치미')

2.

지상렬♥16살 연하 신보람, 공개연애 후 예비장모 속상…"가짜뉴스로 마음고생" (살림남)

3.

故 허참, 간암 투병 사실 끝까지 숨겼다.."마지막까지 비밀로" 4주기 추모

4.

이혜성, 전현무과 결별 4년만 핑크빛?..."한해와 2년째 해외 가는 사이" ('놀토')

5.

빽가, "미친XX" 김건모 일침에 벤틀리 처분했다..."탐욕과 허영심 인정"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국 팬, 땡큐 소 머치!" 한화→휴스턴, 변치 않는 찐사랑…와이스 특별한 팬서비스 사연은

2.

[EPL 리뷰]"누가 감히 아스널을 세트피스로 조롱해" 또또 코너킥 골+요케레스 쐐기골로 리즈 4-0 누르고 맨유전 패배 '완전극복'→3경기 무승 탈출

3.

[공식 기자회견]"韓 축구 경축, '이강인=판매 불가' 이유 밝혀졌다" PSG 엔리케 감독 "LEE는 중요하며 좋아하는 선수.. 약간 '꾸준함'은 부족하다"

4.

"나도 심리적으로 의존할 것" 클러치히터, +α 소통창구 '왕조시절' 함께 한 사령탑 선배의 무한 신뢰, "야구, 그 이상의 가교"

5.

"월드컵 뛸 수 있다면 급여 깎겠습니다" K-로드리 권혁규의 '진짜 도전', 빅리그 떠나 獨 2부 카를스루에 이적 확정(獨매체)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.