쿰보↔쿠밍가 + 신인 지명권 5장. 그리고 터너에 버틀러까지. 실체 드러난 밀워키 & 골스의 쿰보 블록버스터 트레이드

기사입력 2026-02-03 16:40


쿰보↔쿠밍가 + 신인 지명권 5장. 그리고 터너에 버틀러까지. 실체 드러…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

쿰보↔쿠밍가 + 신인 지명권 5장. 그리고 터너에 버틀러까지. 실체 드러…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 야니스 아데토쿤보에 이어 마일스 터너까지 트레이드 매물로 등장했다.

NBA 트레이드 마감 시한이 딱 3일 남았다. 2월6일(이하 한국시각)까지다.

야니스 아데토쿤보의 트레이드가 NBA를 강타하고 있다.

아데토쿤보는 최근 밀워키와 공개 트레이드에 합의했다. 밀워키는 리빌딩이 필요하고, 아데토쿤보는 우승을 원한다. 결국 아데토쿤보는 트레이드 시장에 등장했고, 수많은 물밑 협상이 이뤄지고 있다.

가장 눈길을 모으는 팀은 골든스테이트 워리어스다.

전 세계 농구 팬의 관심이다. 최고의 3점슈터 스테판 커리와 최고의 드라이버 아데토쿤보의 결합이기 때문이다. 이 트레이드가 완성되면, 골든스테이트는 강력한 우승후보로 떠오른다.

미국 ESPN은 아데토쿤보 트레이드의 구체적 협상 조건을 보도했다.

이 매체는 3일(한국시각) '골든스테이트 워리어스는 모든 스쿼드를 트레이드 카드로 내놓았다. 야니스 아데토쿤보와 스테판 커리 듀오를 만들기 위해서다'라며 '구체적 제안이 오가고 있다'고 보도했다.


이 매체가 밝힌 카드는 매우 구체적이다.

밀워키는 아데토쿤보와 마일스 터너를 골든스테이트에게, 골든스테이트는 지미 버틀러, 조나단 쿠밍가, 브랜딘 포지엠스키와 함께 5장의 1라운드 지명권(2026년, 2028년, 2030년, 2031년, 2032년)을 밀워키에게 내준다.

아데토쿤보와 함께 핵심 빅맨 터너가 트레이드 카드로 함께 한다. 골든스테이트 역시 아데토쿤보의 영입으로 부담이 되는 샐러리캡을 맞추기 위해 버틀러과 쿠밍가, 포지엠스키까지 내준다.

쿠밍가는 잠재력이 풍부한 공수 겸장의 포워드이고, 포지엠스키는 골든스테이트의 차세대 가드로 평가받고 있다.

ESPN은 '골든스테이트는 최대 4명의 1라운드 픽을 트레이드할 수 있다. 부상당한 버틀러와 쿠밍가, 포지엠스키를 밀워키에 제공한다. 밀워키가 젊은 재능과 다수의 신인 픽을 확보할 수 있고, 동시에 양팀 모두 샬리리 캡 유연성을 확보할 수 있는 카드들이다'라고 했다.

골든스테이트는 이 트레이드를 통해 쿠밍가의 트레이드 요청을 충족시킬 수 있다. 터너를 영입하면서 골밑의 세로 수비를 보강할 수 있다. 물론 골든스테이트는 아데토쿤보 뿐만 아니라 드레이먼드 그린, 알 호포드까지 프런트 코트진에 있다. 포지션 중복이 있지만, 아데토쿤보의 종아리 부상에 따른 출전시간 조절이라는 측면을 고려하면 나쁘지 않은 선택이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘26세’ 인기 가수, 아파트서 자던 중 독사에 물려 사망

2.

'다니엘-민희진' 지웠다…뉴진스 공식 채널→스포티파이→게임, 전면 수정[SC이슈]

3.

정선희, 개그맨 후배 돕다 프로그램 폐지당했다 "잘못 없는데도 죄인 돼"

4.

"외로워 마셨다" 심권호 집에 쌓인 소주 300병...간암 충격에 안타까운 자기 관리

5.

김구라, 子 그리 잘 키웠네...父에 큰절+각 잡힌 전역 신고에 눈물바다 ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

'윤나고황손' 폭망, 무섭지 않은 중심...롯데, 애증의 거포 유망주 '로또' 당첨만 꿈꾼다

2.

'100억 타자'·'24HR 외인' 몰려왔지만…"제가 살아남아야죠" 첫 억대 연봉 생존 선언

3.

난 손흥민처럼 참지 않아, '토트넘 주장' 로메로 폭탄 투하 "믿기 힘들 정도로 수치스럽다" 보드진 공개 저격

4.

봄 배구 향한 대반란 시나리오 어그러지나...'시즌아웃 충격' 임명옥, 빠르면 오늘 수술

5.

1티어 피셜! 김민재 초대형 악재 터졌다 '그냥 첼시 갈껄'…우파, 2030년까지 장기 집권→사이닝 보너스+바이아웃 1111억

스포츠 많이본뉴스
1.

'윤나고황손' 폭망, 무섭지 않은 중심...롯데, 애증의 거포 유망주 '로또' 당첨만 꿈꾼다

2.

'100억 타자'·'24HR 외인' 몰려왔지만…"제가 살아남아야죠" 첫 억대 연봉 생존 선언

3.

난 손흥민처럼 참지 않아, '토트넘 주장' 로메로 폭탄 투하 "믿기 힘들 정도로 수치스럽다" 보드진 공개 저격

4.

봄 배구 향한 대반란 시나리오 어그러지나...'시즌아웃 충격' 임명옥, 빠르면 오늘 수술

5.

1티어 피셜! 김민재 초대형 악재 터졌다 '그냥 첼시 갈껄'…우파, 2030년까지 장기 집권→사이닝 보너스+바이아웃 1111억

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.