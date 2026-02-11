'설연휴 농구장 가면 더 재밌어요' 민속놀이+초청가수+특별굿즈 등 이벤트 다양…연휴기간 홈경기 구단, 팬서비스 마련에 분주

기사입력 2026-02-12 06:03


'설연휴 농구장 가면 더 재밌어요' 민속놀이+초청가수+특별굿즈 등 이벤트…
2일 SK전에서 한 경기 51득점을 기록할 당시 KCC 허웅, 사진제공=KBL

[스포츠조선 최만식 기자] '농구장에서 민속놀이 어때요?'

2025~2026시즌 남자프로농구는 다가오는 설 명절 연휴에도 쉼 없이 달린다. 이 기간 동안 홈경기를 치르는 구단들은 더 바빠졌다. 명절 분위기를 홈팬들에게 선사하기 위해 다양한 이벤트를 마련하고 있다.

우선 오는 14일부터 18일 사이 홈 3연전을 치르는 부산 KCC는 연휴 동안 가칭 '민속놀이 대잔치'를 선사할 계획이다. 체육관 출입구에서 입장 관중을 대상으로 제기차기 이벤트를 열고, 하프타임에는 가족 단위 팬들이 함께 참여하는 민속놀이 한마당도 선사할 계획이다. 어떤 종목의 민속놀이를 할 것인지는 현재 엄선하는 중이다.

무엇보다 KCC 팬에겐 웬만한 명절 이벤트보다 흥겨움을 더 하는 이슈가 따로 있다. 간판스타 허웅의 한 경기 51득점 대기록 기념 이벤트다.


'설연휴 농구장 가면 더 재밌어요' 민속놀이+초청가수+특별굿즈 등 이벤트…

'설연휴 농구장 가면 더 재밌어요' 민속놀이+초청가수+특별굿즈 등 이벤트…
울산 동천체육관. 사진제공=KBL
허웅은 지난 2일 서울 SK와의 경기(120대77 승)에서 3점슛 14개 포함, 51득점을 폭발시켰다. 이는 2004년 3월 7일 우지원(70득점·당시 모비스), 문경은(66점·당시 전자랜드)에 이은 국내선수 한 경기 최다득점 역대 3위 기록이다.

KBL은 14일 대구 한국가스공사와의 KCC 홈경기에서 기념상 시상식을 하기로 했다. 이에 맞춰 KCC 구단은 51득점 대기록을 기념한 특별 '굿즈(유니폼)'를 선보인다. 14일부터 18일까지 기간 한정으로 판매하고, 재입고 없이 선착순 판매 마감함으로써 소장 가치를 높였다는 게 구단의 설명이다.

울산 현대모비스는 14일 고양 소노와의 홈경기에서 전통놀이 체험부터 참여형 프로그램까지 아우르는 콘텐츠로 명절 분위기를 선사한다.

체육관 2층 엔터테인먼트존은 투호, 윷놀이, 비석치기, 알까기 등 총 4종의 전통놀이 체험장으로 변신한다. 전통놀이에 성공하면 엽전을 경품으로 제공하고 엽전은 '전통시장 이벤트존'에서 갓·족두리 만들기, 떡메치기 체험에 참여하거나 꿀떡이나 송편 등 간식으로 교환할 수 있다. 이밖에 한복 착용 어린이 우대, 복주머니 기념품 제공 등의 이벤트도 선보인다.


'설연휴 농구장 가면 더 재밌어요' 민속놀이+초청가수+특별굿즈 등 이벤트…

창원 LG는 밸런타인데이(2월14일)와 특별 공연에 초점을 맞췄다. 우선 14일 홈경기에서는 밸런타인데이를 맞아 입장 관중 3000명에게 초콜릿을 나눠준다. 여기에 신예 여성 듀오 '도드리'를 초청해 시투와 하프타임 스페셜 공연을 선사한다. '도드리'는 현대적인 팝과 국악 선율을 결합한 '크로스오버 팝'을 독자 장르로 내세운 이색 아티스트다. LG 구단은 16일 홈경기에서도 트로트 가수 이수호를 초청하는 등 눈과 귀가 즐거운 공연 릴레이를 기획했다.

SK는 15일 안양 정관장 과의 홈 경기를 맞아 '설레는 농구! 설레는 승리! 설 이벤트'를 내놓기로 했다. 이날 시투는 개그맨 겸 방송인 윤택이 맡는다. 입장 관중 선착순 1000명에게는 떡국용 떡을 증정하고, 경기 중 이벤트에서는 장포(슛)대결을 펼쳐 우승자에게 700만원 상당의 소파를 선물한다.

또, 지난 6일과 11일 경기를 연속 직관하고 15일 경기까지 3경기 연속 직관 인증한 팬을 대상으로 추첨을 통해 선정된 4명의 팬에게는 SK 루키 선수 들의 애장품도 증정한다.

끝으로 경기 종료 후에는 SK 선수단과 응원단이 설 연휴를 맞아 경기장을 찾아와 준 팬들에게 감사의 마음을 담아 굿즈 제품이 들어간 설 복주머니 100개를 선물로 증정할 예정이다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'母 절연' 장윤정, 74세 父와는 각별 "단둘이 국내여행갈 예정"

2.

'58세' 싱글대디 김성수, 연상女와 재혼 계획 "딸이 대학교 2학년, 이제 짝 찾을 것"

3.

정은우 40세 돌연 사망..SNS엔 故장국영·'붉은 달' 의미심장

4.

강수지, 6개월 만에 달라진 외모...이유 밝혔다 "♥김국진도 깜짝 놀라"

5.

김나영, 중안부 축소시키고 확 달라진 얼굴..볼륨 시술까지 '물오른 미모'

스포츠 많이본뉴스
1.

'결선행 보인다' 금메달 후보 최가온, 다소 박한 판정 속 82.25점으로 '3위'...3연패 도전하는 '지존' 클로이 김, 유일한 90점대 '1위'

2.

충격! '이제는 임효준이라고 말할 수 없는데...' 얼굴 꽁꽁 가리고 귀화까지 했는데. 두 이름으로 불린 린샤오쥔[밀라노현장]

3.

[속보] 손흥민 떠난 토트넘, 프랭크 감독 전격 경질...후임은 미정

4.

#"'재드래곤'과 찰칵!#끈 떨어진 메달 고쳐드려요#바람을 피웠습니다[밀라노 SNS]

5.

[공식입장]"韓 정말 죄송합니다, 진짜 미안합니다" 한국 에이스 부상 원흉…美 스토더드 사과 "의도치 않았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'결선행 보인다' 금메달 후보 최가온, 다소 박한 판정 속 82.25점으로 '3위'...3연패 도전하는 '지존' 클로이 김, 유일한 90점대 '1위'

2.

충격! '이제는 임효준이라고 말할 수 없는데...' 얼굴 꽁꽁 가리고 귀화까지 했는데. 두 이름으로 불린 린샤오쥔[밀라노현장]

3.

[속보] 손흥민 떠난 토트넘, 프랭크 감독 전격 경질...후임은 미정

4.

#"'재드래곤'과 찰칵!#끈 떨어진 메달 고쳐드려요#바람을 피웠습니다[밀라노 SNS]

5.

[공식입장]"韓 정말 죄송합니다, 진짜 미안합니다" 한국 에이스 부상 원흉…美 스토더드 사과 "의도치 않았다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.