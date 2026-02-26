WKBL 역대급 순위경쟁. 우승 & 4강 경쟁. 1위 KB도, 3위 삼성생명도 안심할 수 없다

기사입력 2026-02-26 13:47


WKBL 역대급 순위경쟁. 우승 & 4강 경쟁. 1위 KB도, 3위 삼성…
사진제공=WKBL

[스포츠조선 류동혁 기자] 27일 삼성생명-신한은행전을 끝으로 약 한 달 간의 A매치 브레이크가 이어진다.

상당히 묘한 분위기다. 남은 경기가 얼마 남지 않았다. 각 팀은 26~28경기를 치렀다. 즉, 6개 팀은 각각 2~4경기만 남았다.

그런데, 순위 싸움은 점입가경이다.

일단 1위 싸움. 청주 KB 스타즈가 결국 1위에 올랐다. 19승8패를 기록 중이다. 선두를 질주하던 부천 하나은행은 17승9패.

1.5 게임 차다.

KB가 정규리그 우승 찬스를 잡았다. 지난 맞대결에서 승리를 거두면서 우승에 유리한 고지를 점령했다.

KB는 3월 신한은행, 삼성생명, BNK와 경기를 치른다. 휴식시간도 길다.

하나은행은 우리은행, BNK, 삼성생명, 신한은행전이 남아있다. 스케줄은 상당히 빡빡하다.


KB가 유리한 것은 사실이다. 하나은행과 맞대결에서도 4승2패로 앞서 있다.

즉, 하나은행이 4연승을 한다고 해도, KB가 2승만 거두면 우승을 차지한다. 동률을 이뤄도 승자승 원칙 때문에 KB가 우승한다.

하지만, 하나은행은 남은 4팀과의 맞대결에서 우위를 보이고 있다. 4연승 가능성은 충분히 있다. KB 역시 남은 맞대결에서 우위. 하지만, 신한은행과 삼성생명은 까다롭다. 즉, KB는 여전히 안심할 단계는 아니다.

4위 싸움은 더욱 치열하다.

3위 삼성생명과 5위 우리은행과의 격차는 단 1.5게임 차다. 삐끗하면 5위로 떨어진다. 4위 BNK와 5위 우리은행은 단 0.5게임 차에 불과하다.

우리은행은 한 경기 덜 치렀다. 아직 3경기가 남았다. 맞대결에서도 3승3패 동률이지만, 득실 차에서 +12로 앞서 있다.

즉, 우리은행은 하나은행, 신한은행, 삼성생명과 경기를 앞두고 있다. BNK는 하나은행, KB와 경기를 해야 한다.

0.5게임 차로 뒤져 있지만, 우리은행이 스케줄 상 여전히 유리한 형국이다.

3위 삼성생명도 안심할 수 없다. 2강으로 꼽히는 KB, 하나은행전이 남아있다. 게다가 BNK와의 맞대결에서는 2승4패로 뒤져 있는 상태다. 즉, 27일 신한은행전은 무조건 잡아야 하는 경기다.

하지만, 최근 신한은행의 기세는 절정이다. 역대급 순위 경쟁을 펼치고 있는 여자프로농구. 한 달의 A매치 브레이크가 너무 길게 느껴진다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

'23세 혼전임신' 하원미♥추신수, 눈물 펑펑 "어린 나이에 세남매 키워, 사랑 못줘 미안"

3.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

4.

'24세 결혼' 선예, 첫째가 벌써 중학생.."딸만 셋 키워"(편스토랑)

5.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]손흥민 LAFC '주장 완장'→부앙가는 장기계약…'흥부 듀오'는 계속된다 "구단이 보내준 신뢰에 감사"

2.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

3.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

4.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

5.

치명적 3연패...'봄 배구' 향한 OK의 마지막 승부수, 아쿼 세터 쇼타 재영입

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]손흥민 LAFC '주장 완장'→부앙가는 장기계약…'흥부 듀오'는 계속된다 "구단이 보내준 신뢰에 감사"

2.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

3.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

4.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

5.

치명적 3연패...'봄 배구' 향한 OK의 마지막 승부수, 아쿼 세터 쇼타 재영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.