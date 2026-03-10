"커리어? 르브론이 최고. 최고 선수는? MJ" 1990년대 전설적 슈터의 충격 평가! "커리어 최고 르브론. 단 기량은 조던과 코비가 더 낫다"

기사입력 2026-03-11 05:45


"커리어? 르브론이 최고. 최고 선수는? MJ" 1990년대 전설적 슈터…
AP연합뉴스

"커리어? 르브론이 최고. 최고 선수는? MJ" 1990년대 전설적 슈터…
AP연합뉴스

"커리어? 르브론이 최고. 최고 선수는? MJ" 1990년대 전설적 슈터…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] "커리어? 르브론이 최고지. 최고 선수는? 마이클 조던"

1990년대 전설적 슈터 레지 밀러는 이렇게 평가했다.

르브론 제임스가 최고의 커리어를 가졌다고 평가했지만, 선수 평가는 커리어와는 다르다는 입장을 밝혔다. 그가 최종적으로 밝힌 역대 최고 선수는 마이클 조던이다. 2위는 르브론 제임스가 아니었다. 코비 브라이언트였다.

레지 밀러는 10일(한국시각) 미국 NBC 스포츠의 NBA 특별 프로그램 '특별함에 대한 영감(Insights to Excellence)'에 출연해 이같이 인터뷰했다.

그는 '가장 위대한 선수(GOAT) 논쟁에서 많이 언급되는 세 명의 선수 순위를 매겨달라'는 진행자의 부탁에 '개인적으로 최고의 선수는 마이클 조던이다. 그리고 코비 브라이언트, 르브론 제임스 순'이라며 '르브론 제임스는 가장 뛰어난 커리어를 가졌다. 그의 긴 경력과 8년 연속 파이널 진출 때문이다. 하지만, 커리어와 선수 기량은 차이가 있다. 마이클 조던이 최고다. 그리고 코비는 마이클 조던의 복제 느낌이다. 점프슛은 (마이클 조던보다) 더 뛰어난 선수'라고 했다.

이 프로그램에서 이미 마이클 조던은 '최고선수 논쟁'의 무의미함을 강조했다. 그는 '서로 맞붙는 경기가 아니기 때문에 이런 토론은 정말 큰 의미가 없다'고 했다.

하지만, 여전히 전 세계 농구 팬에게 화제가 되는 것은 사실이다.

그동안 조던과 르브론에 대한 많은 의견들이 있었다.


한 시대를 완벽하게 지배했던, 시카고 불스라는 왕조를 건설했던 마이클 조던의 위대함과 지배력을 더 높게 평가한 전문가들도 있었고, 르브론의 전무후무한 커리어와 다재다능함을 더 높게 평가한 목소리도 있었다.

밀러는 좀 더 독특한 시각을 가졌다. 그는 마이클 조던이 가장 위대한 선수라고 했지만, 르브론의 커리어를 극찬하기도 했다.

그는 '경력에 관해서는 르브론에 근접한 선수가 없다. 41세인 그는 여전히 매우 높은 수준의 경기력을 펼치고 있고, 이 과정에서 끊임없이 기록을 만들어내고 있다. 르브론은 그 누구도 범접할 수 없는 최고의 커리어를 가졌다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'강재준♥' 이은형, 아들 첫 등원에 오열 "놀아주는 데 한계..엄마만 울어"

2.

'김정태子' 야꿍이, 발달장애 오해 해명했는데.."아스퍼거 증후군 의심" ('아빠하고')

3.

"갤럭시 쓰는 男 싫다" 프리지아 발언 일파만파.."갤럭시 만져본 적도 없어"

4.

'68kg→49kg' 소유, '뼈말라' 됐는데도 독하게 관리 “팟타이 한 가닥씩 먹어"

5.

안재현 "근육 없는데 86kg까지 쪄".. 마라탕 때문에 체중 관리 실패

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격! WBC 대표팀, 야구도 못하는데 내분까지 → '산책 주루' 후 감독한테 버럭! 몸싸움 뜯어말려

2.

"루저되지 마" 대만팬들 문보경 황당 폭격→LG 외국인 나섰다…'고의 삼진' 말이 되나

3.

이 정도면 손흥민이 잘못했네...토트넘 미쳐버린 촌극, 감독 대행의 대행 가능성, '2부 초단기 경질' 메이슨 유력 후보

4.

"드디어 한국을 이겼다" 탈락 했는데 보너스 2억원 → 비즈니스 업그레이드까지! 이게 무슨 일?

5.

시범경기 앞두고 155㎞ 쾅! 문동주, 자신도 놀랐던 페이스…"계획보다 잘 올라오고 있습니다"

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격! WBC 대표팀, 야구도 못하는데 내분까지 → '산책 주루' 후 감독한테 버럭! 몸싸움 뜯어말려

2.

"루저되지 마" 대만팬들 문보경 황당 폭격→LG 외국인 나섰다…'고의 삼진' 말이 되나

3.

이 정도면 손흥민이 잘못했네...토트넘 미쳐버린 촌극, 감독 대행의 대행 가능성, '2부 초단기 경질' 메이슨 유력 후보

4.

"드디어 한국을 이겼다" 탈락 했는데 보너스 2억원 → 비즈니스 업그레이드까지! 이게 무슨 일?

5.

시범경기 앞두고 155㎞ 쾅! 문동주, 자신도 놀랐던 페이스…"계획보다 잘 올라오고 있습니다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.