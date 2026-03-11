KCC 완전체 마지막 조각 허웅. 그의 목상태와 복귀시기는? "빠르면 14일 정관장전 가능"

|
[부산=스포츠조선 류동혁 기자] 부산 KCC는 3연승이다. A매치 브레이크 이후 '완전체'를 위해 고군분투 중이다. 최준용이 돌아왔고, 지난 10일 현대모비스전에서 송교창이 돌아왔다.
그의 목 상태, 그리고 복귀 날짜가 궁금하다.
그의 목 부상은 정확히 목 염좌다. KCC는 "허웅은 MRI 검사결과 목 디크스나 근육 혹은 인대의 부상은 없다. 하지만, 최근 여러 차례 경기 도중 목에 충격을 받았고, 염좌 증세가 있다"며 "병원에서는 약 1주일 정도 휴식이 필요하다고 진단했다"고 밝혔다.
그는 지난 삼성전에서 경기 도중 머리를 코트에 부딪혔다. 당시 착지 과정에서 머리부터 코트바닥에 강하게 부딪히는 장면이 있었다. 부상 직후 목 부위 충격으로 한 동안 코트에서 일어나지 못했고, 목과 어깨 통증을 호소했다. 이미 허웅은 올 시즌 여러 차례 목 부위에 충격을 받은 장면들이 있었다.
결국 그는 현대모비스전에서 결장할 수밖에 없었다.
KCC는 "허웅은 지난 삼성전 이후 휴식을 취했고, 목 염좌는 다행히 많이 호전된 상태다. 지금 페이스라면 14일 안양 정관장전 출전이 가능할 수 있다. 단, 아직까지 조심하고 있는 상태다. 정관장 전이 열리기 전날인 13일에 최종점검을 한 뒤 출전 여부를 결정할 것"이라고 밝혔다.
KCC는 3연승을 달리고 있다. A매치 브레이크 이후 원주 DB, 서울 삼성, 울산 현대모비스를 잡아냈다. 침체된 분위기는 다시 반등하고 있다. 윙맨 자원의 핵심인 최준용과 송교창은 복귀했고, 허훈과 숀 롱은 팀의 코어로 단단히 자리잡은 상태다.
물론 약점도 있다. 여전히 후반 뒷심이 부족하다. 후반 급격히 체력적 부담감으로 인한 활동력이 떨어지고 있다. 최준용 송교창의 몸상태가 베스트가 아니다. 그 여파로 삼성과 현대모비스전 경기 막판 역전패의 위기에 봉착하기도 했다. 단, 허웅이 돌아오면 KCC는 '빅4'의 완전체를 가동할 수 있다. KCC의 완전체는 아직 '불안'한 상태지만, 여전히 기회는 남아있다. KCC가 플레이오프 '태풍의 눈'이 될 수 있다. 그 시작점은 허웅의 복귀다. 부산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com