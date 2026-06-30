여름 여자농구 축제 열린다…WKBL 3x3 트리플잼, 7월 18~19일 용인서 개최

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3x3 농구의 빠른 템포와 박진감 넘치는 승부, 국가대표와 해외 강호들의 맞대결, 다양한 현장 이벤트까지 더해진 여자농구 여름 축제가 열린다.

WKBL(한국여자농구연맹)은 7월 18~19일 경기도 용인시 롯데몰 수지점 1층 센터홀에서 '2026 BNK금융 WKBL 3x3 트리플잼'을 개최한다고 밝혔다.

올해 대회에는 오는 9월 개최되는 2026년 아이치-나고야아시안게임 출전을 앞둔 3x3 여자농구 국가대표팀이 참가해 수준 높은 경기를 선보인다. 여기에 WKBL 각 구단의 유망주들로 꾸려진 WKBL 연합팀 2개 팀도 출전, 미래 여자농구를 이끌 선수들의 패기 넘치는 플레이를 펼칠 예정이다.

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해외 강호들도 총출동한다. 2024년 대회 우승팀인 일본 플로리시 군마를 비롯해 지난해 준우승팀인 필리핀 엉클 드류, 2023년 4강에 올랐던 일본 윌까지 참가해 국제 경쟁력을 갖춘 수준 높은 승부를 예고하고 있다.

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특히 올해는 WKBL 트리플잼 역사상 처음으로 대한민국농구협회가 주관하는 남자부 대회 '2026 KBA 3x3 프라임리그 4차 대회'와 함께 열린다. 남녀 정상급 3x3 경기를 한 자리에서 즐길 수 있는 만큼 농구 팬들에게는 한층 풍성한 볼거리를 줄 것으로 기대된다.

경기장에서는 코트 안 승부뿐 아니라 다양한 즐길 거리도 마련된다. 선수들과 함께 추억을 남길 수 있는 포토존을 비롯해 현장을 찾은 팬들이 직접 참여할 수 있는 이벤트가 운영돼 쇼핑몰을 찾은 시민들도 자연스럽게 여자농구의 매력을 경험할 수 있도록 준비했다. WKBL은 참가 선수 명단과 세부 대진을 순차적으로 공개할 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com