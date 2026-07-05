"르브론 공백, LA 레이커스 엄청난 공백" 코트의 악동 D 그린의 단언. "LB 경제적&농구 가치. LAL 뼈저리게 느낄 것"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 르브론 제임스의 공백이 LA 레이커스에 엄청난 충격을 준다.

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골든스테이트 워리어스 드레이먼드 그린의 예상이다. 그의 발언은 매우 과감했다. 르브론 제임스는 예상했던 것보다 훨씬 더 큰 충격파를 LA 레이커스에 던질 것이라고 단언했다.

드레이먼드 그린은 5일(한국시각) 자신의 현지 팟 캐스트 '드레이먼드 그린 쇼'에서 르브론 제임스와 LA 레이커스의 결별을 다뤘다.

최근 르브론은 공식적으로 LA 레이커스와 결별을 알렸다. LA 레이커스는 르브론과 재계약을 추진했지만, FA 자격을 얻은 르브론은 LA 레이커스와 결별을 공식 발표했다.

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LA 레이커스는 르브론의 영향력에서 벗어나 루카 돈치치와 오스틴 리브스의 원-투 펀치 시대로 접어들었다. LA 레이커스는 4장의 1라운드 지명권을 주고 유타 재즈의 핵심 빅맨 워커 케슬러를 영입했다. 돈치치의 시그니처 플레이인 2대2 공격에 힘을 실어주고, LA 레이커스의 핵심 공격 루트로 만들기 위한 작업이다.

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그린은 '사람들이 르브론이 짊어진 힘과 무게를 이해하지 못한다고 생각한다. 전체적으로 보면 그가 팀에 가져다 주는 경제적 영향, 도시에 미칠 수 있는 경제적 영향이 있다. 농구도 마찬가지다. 르브론 제임스가 코트에 있는 한 팀은 언제든 이길 기회를 잡게 된다. 또 상대 팀은 그를 엄청나게 신경 써야만 한다. LA 레이커스는 내년에 그 공백을 뼈저리게 느끼게 될 것이다'라고 했다.

르브론 제임스는 2018년 LA 레이커스에 합류했다. 2020년 LA 레이커스이 17번째 우승을 이끌었다. 2023년 초대 NBA 컵 우승을 추가했다. LA 레이커스는 그와 앤서니 데이비스를 중심으로 서부의 강호로 군림했다. 하지만, 지난 시즌 LA 레이커스는 댈러스에서 트레이드한 루카 돈치치를 중심으로 팀 개편을 추진하고 있고, 르브론은 이 과정에서 팀의 미래에서 제외됐다.

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결국 올 시즌 양 측은 결별한다. 그린은 르브론의 위력을 매우 높게 평가했지만, 르브론이 수비에서 노쇠화됐다는 현지 매체의 평가들이 많다. 우승의 조각으로서는 필요하지만, 우승을 이끌 수 있는 힘은 현격히 떨어졌다는 평가가 대세다.

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드레이먼드 그린은 골든스테이트 왕조의 핵심적 인물이다. 코트 안팎에 여러차례 '사고'를 친 선수이기도 하다. 그는 뛰어난 수비력과 거친 플레이, 그리고 청산유수의 '말빨'로 유명하다.

그는 중중 미디어와 충돌했고, 결국 새로운 미디어를 창출하기로 했다. 결국 미국 스포츠 전문가 콜린 카우허드가 설립한 디지털 오디오 비디오 네트워크 더 볼륨이 '드레이먼드 그린 쇼'를 기획했고, 2021년 11월 첫 에피소드가 론칭됐다. 그린은 자신의 명확한 농구관과 현역 선수들의 심리적 묘사를 이 팟캐스트를 통해 가감없이 전달하고 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com