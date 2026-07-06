'미래의 스타를 만난다'…WKBL 퓨처스리그 29일 개막, 4개국 10개팀 경쟁

여자 프로농구의 미래를 책임질 유망주들이 부천에 모인다.
WKBL(한국여자농구연맹)은 오는 29일부터 8월 6일까지 9일간 부천체육관에서 '2026 ticketLINK WKBL 퓨처스리그'를 개최한다고 밝혔다. 올해 대회에는 WKBL 6개 구단과 해외 초청 4개 팀 등 총 10개 팀이 참가해 차세대 여자농구 스타들의 기량을 겨룬다.
2004년 시작된 퓨처스리그는 출전 기회가 상대적으로 적은 저연차 및 신인 선수들에게 실전 경험을 제공하고 새로운 스타를 발굴하기 위해 마련된 대회다. 특히 지난해부터 해외 팀을 초청하며 국제대회 형태로 확대된 데 이어 올해는 일본과 호주, 베트남까지 참가 국가를 넓히며 국제 교류의 장으로 자리매김하고 있다.
해외 초청팀의 면면도 눈길을 끈다. 지난해 준우승을 차지한 일본 대학 선발팀(JUBF)이 2년 연속 출전해 우승에 재도전하며, 2025~2026 일본 W리그 퓨처 정규리그 3위인 프레스티지 인터내셔널 아란마레가 처음으로 한국 무대를 밟는다. 여기에 호주 빅토리아주 선발팀과 베트남 국가대표팀까지 합류해 다양한 농구 스타일을 선보일 예정이다.
조 편성도 확정됐다. A조에는 삼성생명, BNK썸, 하나은행, 프레스티지 인터내셔널 아란마레, 호주 빅토리아주 선발팀이, B조에는 KB스타즈, 우리은행, 신한은행, 일본 대학 선발팀, 베트남 국가대표팀이 배정됐다.
대회는 5개 팀씩 두 개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 상위 두 팀이 4강 토너먼트에 진출하는 방식으로 진행된다. 팀당 4경기씩 총 20경기의 예선이 펼쳐지며, 준결승은 8월 5일, 결승은 8월 6일 열린다.
개막일인 29일에는 오후 2시 삼성생명과 BNK썸의 맞대결을 시작으로 KB스타즈-우리은행, 하나은행-호주 빅토리아주 선발팀의 경기가 이어진다. 우승팀에는 상금 500만 원, 최우수선수(MVP)에게는 상금 100만 원이 수여된다. 이번 대회는 전 경기 무료 입장으로 진행되며, 출전 선수 명단은 추후 공개될 예정이다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com