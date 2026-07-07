"말도 안되는 트레이드" 제일런 브라운 트레이드 거센 비판!. 보스턴의 변명 그리고 재반박

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[스포츠조선 류동혁 기자] 보스턴 셀틱스는 엄청난 비판에 직면하고 있다.

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지난 시즌 에이스이자 MVP 투표 5위에 올랐던 공수 겸장 포워드 제일런 브라운의 트레이드 때문이다.

보스턴은 동부 라이벌 필라델피아 76ers와 대형 트레이드를 성사시켰다.

필라델피아는 제일런 브라운을 영입했다. 보스턴은 폴 조지와 함께 1라운드 픽 2장, 2라운드 픽 2장을 받았다.

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핵심 비판 지점이 있다.

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'왜 전성기에 있는 리그 최고 수준의 윙 플레이어를 노쇠화와 부상 이력이 있는 노장 폴 조지와 바꿨나'다.

브라운은 2024년 보스턴의 우승을 이끌었다. 당시만 해도 제이슨 테이텀과 브라운은 리그 최고의 원-투 펀치로 평가받았다. 게다가 나이도 어렸다. 지난 시즌 테이텀은 아킬레스건 부상으로 시즌 대부분을 결장했다. 브라운은 경기당 평균 28.7득점을 올리면서 강력한 에이스 역할을 했다.

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반면, 폴 조지는 36세의 노장이다. 하락세이고 부상 리스크도 있다. 보스턴 입장에서 폴 조지는 딜레마가 될 가능성이 높다.

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트레이드 이후 브라운은 현지매체와의 인터뷰에서 '보스턴에서 10년을 뛰었는데, 트레이드 과정에서 구단으로부터 제대로 된 설명을 듣지 못했다. 존중받지 못했다'고 밝히면서 논란은 커졌다.

보스턴은 NBA 대표적 명장 출신 브래드 스티븐슨 사장이 이 트레이드를 주도했다.

스티븐슨 사장은 7일(한국시각) 현지매체와의 인터뷰에서 '제이슨 테이텀과 제일런 브라운은 슈퍼 맥스 계약을 맺고 있다. 팀 샐러리캡 70%가 두 선수에 묶여있다는 점이 문제였다. 우리 팀과 리그의 트렌드를 고려하면 (트레이드 방향이) 좀 더 도전적으로 보였다. 내가 틀릴 수도 있다. 하지만, 우리 (샐러리캡의) 70%와 사용률이 두 선수에 묶여 있는 것은 문제가 있어 보였다'고 했다.

또 '이 시대 NBA의 현실은 최근 몇 번의 챔피언 팀과 리그 최상위권 몇몇 팀들에서 분명히 볼 수 있다. 팀의 미래를 위한 선택권이 필요하다. 대체 불가능한 선수를 대체할 수 있는 깊이를 구축하는 것이 쉽지 않은 일이다'라고 덧붙였다.

단, 스티븐스 사장의 이같은 설명에 미국 스포츠전문매체 바스켓볼 네트워크는 반박한다.

이 매체는 '폴 조지의 계약은 2년이다. 계약 마지막해에 플레이어 옵션이 있다. 제일런 브라운은 3년이다. 두 선수의 차이는 단 1년 뿐이다. 만약 스티븐스가 두 선수가 캡의 70%를 소진하는 것을 걱정했다면, 왜 야니스 아데토쿤보 트레이드를 시도했을까. 제일런 브라운에게 1억4200만 달러의 연장을 주는 것을 피해야 했다면, 야니스 아데토쿤보도 4년 2억7500만 달러 계약 조건이 있었다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com