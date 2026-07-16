[오피셜]'5시즌 연속 최하위' 서울 삼성, 새 사령탑에 김상식 전 국가대표 감독 선임

사진제공=서울 삼성

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[스포츠조선 김가을 기자]서울 삼성이 새 사령탑으로 김상식 감독을 선임했다.

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삼성 구단은 16일 '김상식 신임 감독은 오랜 현역 선수 생활과 지도자 경력을 통해 쌓아온 풍부한 농구 철학과 탁월한 전술 운용 능력을 갖춘 인물이다. 구단 내외부에서 높은 신뢰를 받아온 지도자'라고 했다.

삼성은 명예 회복이 절실하다. 2021~2022시즌부터 5시즌 연속 정규리그 최하위에 머물렀다. 구단은 '검증된 지도자' 김 감독에게 새롭게 지휘봉을 맡겼다. 구단은 '이번 김상식 감독 선임은 팀의 체계적인 재건과 경쟁력 강화를 위한 중요한 결정이다. 감독의 리더십 아래 선수단이 하나로 뭉쳐 팬 여러분의 기대에 부응하는 결과를 만들어내겠다'고 했다.

사진제공=KBL

김 감독은 양정고와 고려대를 거쳐 1991년 기업은행에 입단했다. 탁월한 3점슛 능력과 기동력을 발휘했다. 선수 은퇴 후에는 안양 SBS-KT&G 수석코치, 대구 오리온스 수석코치 및 감독, 삼성 수석코치를 역임하며 지도자로서의 경력을 다졌다. 2018년부터 2021년까지는 대한민국 남자농구 국가대표팀 감독을 맡아 대표팀을 지휘했다. 2022년에는 안양 KGC 인삼공사 제10대 감독으로 복귀, 부임 첫 시즌인 2022~2023 정규리그와 챔피언결정전 '통합우승'을 달성했다.

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김 감독은 "선수 개개인의 역량을 최대한 끌어내고, 공격적이고 빠른 농구를 통해 팬 여러분께 즐거움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com