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20년 만에 샤킬 오닐 소환한 야니스 아데토쿤보. 야욕드러낸 마이애미 의미심장 멘트 "또 하나 비행기 착륙시켜야." 무슨 의미?

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20년 만에 샤킬 오닐 소환한 야니스 아데토쿤보. 야욕드러낸 마이애미 의미심장 멘트 "또 하나 비행기 착륙시켜야." 무슨 의미?
20년 만에 샤킬 오닐 소환한 야니스 아데토쿤보. 야욕드러낸 마이애미 의미심장 멘트 "또 하나 비행기 착륙시켜야." 무슨 의미?
20년 만에 샤킬 오닐 소환한 야니스 아데토쿤보. 야욕드러낸 마이애미 의미심장 멘트 "또 하나 비행기 착륙시켜야." 무슨 의미?

[스포츠조선 류동혁 기자] 야니스 아데토쿤보가 20년의 시간을 되돌렸다. 샤킬 오닐을 소환했다.

미국 스포츠전문매체 ESPN은 18일(이하 한국시각) '마이애미 팻 라일리 사장은 야니스 아데토쿤보를 영입한 뒤 의미심장한 말을 했다'고 했다.

라일리 시장은 '우리는 비행기를 착륙시켰다. 그리고 우리가 착륙시켜야 할 비행기 하나가 또 있다'고 했다.

마이애미는 최근 야니스 아데토쿤보를 데려왔다. 밀워키는 아데토쿤보와 바비 포티스를 마이애미로 넘겼고, 마이애미는 타일러 히로 외 4명과 신인드래프트권 4장을 넘기는 대형 트레이드를 단행했다.

마이애미는 우승을 노리고 있다. 핵심 에이스로 아데토쿤보 영입에 성공했다. 그는 여전히 강력한 공수 겸장의 리그 최고 포워드다.

마이애미는 특유의 팀 컬러가 있다. 지난 시즌 동부 컨퍼런스 플레이오프에 진출했고, 여전한 강호다. NBA 최고 명장 중 한 명인 에릭 스포엘스트라 감독의 지휘 아래 뱀 아데바요가 남아있다.

즉, 아데토쿤보와 아데바요의 빅2가 골밑에 있다. 리그 최고의 골밑 수비력을 지니고 있고 세로 수비는 강력하다. 동부 정상을 노릴 수 있는 전력이다.

팻 라일리 감독은 아데토쿤보의 영입에 대해 '비행기'라는 표현을 썼고, 우승에 대해서 '또 다른 비행기'라는 비유를 사용했다.

20년 전 이미 나왔던 발언이다.

2004년 샤킬 오닐을 영입했을 때 얘기했던 소감이다. 당시 오닐을 영입하자 마이애미는 '우리는 비행기를 착륙시켰고, 우리가 착륙시켜야 할 또 다른 비행기가 있다'며 우승 야망을 드러냈다.

실제 마이애미는 오닐을 영입한 2년 뒤 2006년 드웨인 웨이드와 샤킬 오닐을 앞세워 구단 역사상 첫 파이널 우승을 달성했다. '두번째 비행기'를 착륙시키는데 성공했다.

마이애미는 이번에도 우승을 노린다. 절대 에이스 아데토쿤보를 영입했고, '윈 나우' 프로젝트를 본격적으로 가동하고 있다. 20년 간 봉인된 샤킬 오닐을 소환했다. 마이애미가 우승에 성공할 수 있을까. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

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