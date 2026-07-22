새 역사 창조한 3점슛 제왕! 명예의 전당, 현역선수 최초 특별 전시관 개관. 주인공은 스테판 커리.

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[스포츠조선 류동혁 기자] 스테판 커리가 새로운 역사를 창조했다.

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미국 ESPN은 22일(한국시각) '네이스미스 농구 명예의 전당은 이번 주말 골든스테이트 워리어스의 스타 스테판 커리를 기리는 새로운 특별 전시관을 개관할 예정이다. 75년 역사상 현역 선수가 특별 전시관을 통해 기리는 첫 사례'라고 보도했다.

이 소식을 들은 커리는 '농구 명예의 전당에 이름을 올리는 것은 말로 표현하기 어렵다. 내 여정을 생각할 때, 나를 믿어준 사람들, 아무도 않을 때 나온 노력, 그리고 코트 안팎에서 나를 형성한 순간들이 떠오른다. 내가 아직 현역에서 뛰는 동안 나의 이야기를 전하는 장소를 만든다는 것은 결코 가볍게 여겨지지 않는다'고 했다.

'스테판 커리: 비욘드 더 아크'라는 제목의 이 특별 전시는 금요일 매사추세츠주 스프링필드에서 공개된다. 올림픽 및 챔피언십에서 착용된 물건들과 경기에서 닳은 장비, 그리고 커리가 무명으로 주목받지 못한 유망주에서 4회 NBA 챔피언으로 성장하는 여정의 기록 영상이 포함될 예정이다.

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존 돌레바 명예의 전당 회장 겸 CEO는 '스테판 커리는 농구라는 경기 방식을 재정의했을 뿐만 아니라, 모범적인 롤모델의 청사진을 세웠다. 우리와 전 세계 농구 팬들에게 진정한 역사적인 순간이다'라고 했다.

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올 시즌 18번째 시즌을 치른 커리는 최소 2시즌 더 뛰고 싶다는 바람을 밝혔다.

스테판 커리는 NBA 역사상 최고의 3점슈터다.

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단순히 최고의 3점슈터가 아니라. 3점슛이라는 무기로 100년 가까운 농구의 패러다임과 코트 지형을 완전히 바꾼 선수다.

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데이비슨 대학 출신인 그는 NBA에서 큰 주목을 받지 못했다. 2009년 1라운드 7순위로 골든스테이트에 지명됐지만, 치명적 발목부상으로 여러차례 좌절을 겪었다.

하지만, 2014년부터 골든스테이트 워리어스 왕조를 만들었다. 스티브 커 감독이 부임했고, 드레이먼드 그린, 클레이 톰슨이 합류하면서 골든스테이트의 에이스로 자리매김했다.

2021년 역대 3점슛 1위에 등극했고, 2022년에는 4번째 우승 반지를 차지함과 동시에 첫 파이널 MVP에 올랐다.

그의 3점슛은 농구 패러다임의 변화를 이끌었다. 페이스 앤 스페이스의 시대를 열면서, 골밑에 가까울 수록 유리하다는 농구의 명제를 완벽하게 바꿨다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com