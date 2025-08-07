문세윤·딘딘, 박나래와 친분 경쟁 "제일 친한 女연예인, 박나래는 세 손…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 박나래와 문세윤, 딘딘이 우정을 자랑했다.
지난 6일 공개된 박나래의 유튜브 채널 '나래식' 46회 '밑도 끝도 없는 조롱이잖아'에는 문세윤과 딘딘이 게스트로 출연했다.
이어 딘딘은 "심지어 우리 엄마랑 나래 누나 엄마랑 친하다. 한 프로그램을 통해 인연이 닿아 서울에 오시면 종종 만나기도 한다"고 밝혔고, 이를 들은 문세윤은 "엄마끼리 친하면 진짜 친한 거다"라며 깊이 공감했다.
|
이에 딘딘은 "방송에 불려 다니던 시기가 비슷했다"며 "누나랑 라디오 고정도 같이 했고, '우결' 영상 보는 패널도 함께 했다. 게스트로 가면 늘 나래 누나가 있어서 자연스럽게 친해졌다"고 설명했다.
또한 그는 "그러다가 나래 누나가 성공 가도를 확 달렸고, 나도 좀 잘 되면서 집을 이사했는데 누나랑 가까워져서 더 자주 보게 됐다"고 덧붙였다.
특히 딘딘은 "여자 중 제일 친한 사람이 누구냐고 묻는다면, 나래 누나는 무조건 세 손가락 안에 든다"고 애정을 드러냈고, 문세윤 역시 "나도 나래는 세 손가락 안에 무조건 들어간다"고 공감해 훈훈한 분위기를 더했다.
