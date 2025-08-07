스포츠조선

박나래, '결혼식 프로불참러' 됐다…김준호♥김지민 이어 박하나 결혼식도 "축의금만"

기사입력 2025-08-07 09:00


[스포츠조선닷컴 김수현기자] 방송인 박나래가 배우 박하나의 결혼식 답례품을 공개했다.

6일 '나래식'에서는 '문세윤X딘딘 | "밑도 끝도 없는 조롱이잖아" | 조롱잔치, 동엽신 보내는 주문, 업계 비밀, 김종민 성대모사 [나래식] EP.46'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박나래는 "여름방학 특집 뭐 이런 거 붙여야 하나? 여름방학 특집 찐친 모시기 이런 거?"라며 실제 찐친을 초대하기에 민망해 했다.

박나래는 "이분들 오고나서 찐친들이 이제 쭉 오는 거다. 저의 남사친이다. 오늘 올 나래식의 찐친 두 분은 문세윤 오빠와 딘딘이다"라 소개했다.

이어 "일단은 저희가 원래 나래식 하기 전에 오시는 손님분들에게 음식 리스트를 받지 않냐. 근데 우리 문세윤 오빠가 지금 얘기해준 게 평양냉면, 물회, 열무국수, 부대찌개, 부대볶음, 흑돼지김치찌개.."라며 수많은 리스트들을 읊었다.


그는 "이 오빠가 지금 식당에 오는 줄 아나보다"라면서도 맛있는 음식들을 만들어주기 위해 준비를 시작했다.

박나래는 "그리고 또 열무국수를 하겠다"면서 "요거 또 얘기 안할 수가 없다. 80년 전통국수다. 이게 뭐냐면, 배우 박하나 씨랑 동갑내기 친군데 제가 결혼식을 못 가서 축의금만 보냈더니 고맙다고 답례로 국수를 박스 채로 보내줬다"라며 직접 답례품을 소개했다.

이어 "이렇게나 보내주셨다. 친척분이 직접 만드신 국순데 너무 맛있다더라. 해풍에 말린 국수다. 이걸로 열무국수를 만들 예정이다"라며 뿌듯해 했다.

shyun@sportschosun.com

