스포츠조선

故애즈원 이민, 빈소 분당제생병원에 마련…"장례 조용히"[SC이슈]

최종수정 2025-08-07 10:12

故애즈원 이민, 빈소 분당제생병원에 마련…"장례 조용히"[SC이슈]

[스포츠조선 정빛 기자] 여성 R&B 듀오 애즈원(As One) 멤버 이민(이민영)이 지난 5일 세상을 떠난 가운데, 고인을 추모할 빈소가 마련된다.

소속사 브랜뉴뮤직은 7일 공식 입장을 통해 "갑작스러운 비보에 유가족과 브랜뉴뮤직 모든 임직원들이 큰 충격과 슬픔에 잠겨 있다"며 "유가족의 뜻에 따라 장례는 조용히 진행될 예정이다. 고인의 평안한 안식을 기원해주시면 감사하겠다"고 밝혔다.

빈소는 경기도 성남시 분당제생병원장례식장 1호실이다. 7일 오전 9시 30분부터 조문객을 맞을 예정이며, 입관은 8일 오후 3시, 발인은 9일 오전 5시 30분으로 예정돼 있다. 상주는 남편 이용혁 씨다.

앞서 브랜뉴뮤직은 전날 "이민이 사망했다"는 사실을 공식적으로 밝혔다. 빈소와 장례 절차에 대해서는 사망 경위와 관련 경찰의 조사 결과가 나오는 대로 다시 입장을 밝힐 예정이었다.

이민은 1999년 애즈원으로 데뷔해 '원하고 원망하죠', '천만에요', '데이 바이 데이' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았으며, 2013년에는 하와이에서 비연예인과 결혼했다. 지난 5월에는 KBS2 음악 프로그램 '더 시즌즈 -박보검의 칸타빌레' 무대에 올라 3년 만에 방송에 복귀하는가 하면, 6월에는 신곡 '축하해 생일'을 발표하며 활동을 이어왔지만, 갑작스러운 비보로 팬들과 업계의 안타까움을 사고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍진경, 결혼 22년만 이혼 후 새 출발 "딸 라엘이 유학 준비 중"

2.

딘딘 "박나래와 촬영 이틀전 강제 하차통보" 폭로[SC리뷰]

3.

장영란 "♥한창과 이혼할뻔…400평 한방병원 팔고 백수"[SC리뷰]

4.

손호영 "'육아일기' 재민이가 26세, 어색해서 못만나…나 싫어하나"[SC리뷰]

5.

박나래·딘딘, 녹화 이틀 전 갑작스런 하차 통보 "이제 안 와도 된다고"

연예 많이본뉴스
1.

홍진경, 결혼 22년만 이혼 후 새 출발 "딸 라엘이 유학 준비 중"

2.

딘딘 "박나래와 촬영 이틀전 강제 하차통보" 폭로[SC리뷰]

3.

장영란 "♥한창과 이혼할뻔…400평 한방병원 팔고 백수"[SC리뷰]

4.

손호영 "'육아일기' 재민이가 26세, 어색해서 못만나…나 싫어하나"[SC리뷰]

5.

박나래·딘딘, 녹화 이틀 전 갑작스런 하차 통보 "이제 안 와도 된다고"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '10승 하고 굿바이' 데이비슨 오늘 고별전이었다...롯데 'ML 38승' 벨라스케즈 전격 영입

2.

토트넘 안녕! 손흥민, 감동의 작별인사 "여러분에게 자랑스러운 선수가 되었길 바란다"

3.

'또또또또또 2루타 폭발' 7번 타순에서 완전히 살아난 SF 이정후, 6경기 연속 장타 폭발. 팀도 2연속 위닝시리즈 달성

4.

"거길 가야 돼?" 13억 잭팟에도 반대했던 한국행→충격 방출…왜 끝까지 웃으며 롯데에 감사했나

5.

'심준석 방출' 충격, 2개월 넘게 안 보이는 LAD 유망주는 안전할까? 부상과 제구력 불안이 발목 잡는다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.