스포츠조선

조유리, '에피소드 25' 비하인드 대방출 "활동 짧아 아쉬워"

기사입력 2025-08-07 09:17


조유리, '에피소드 25' 비하인드 대방출 "활동 짧아 아쉬워"

[스포츠조선 백지은 기자] 조유리가 2주간의 컴백 활동을 담은 비하인드로 아쉬움을 달랬다.

조유리는 지난 6일 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 미니앨범 '에피소드 25'의 음악 방송 비하인드 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 조유리가 Mnet '엠카운트다운', KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심' 등 음악 방송에 출연해 더블 타이틀곡 '이제 안녕!'과 '개와 고양이의 시간' 무대를 선보이는 모습부터 대기실에서 친근하고 사랑스러운 매력으로 현장을 밝히는 모습까지 고루 담겨 있다.

조유리는 컴백날 열정적으로 모니터에 임하고 팬들에게 선보일 셀카를 촬영하며 들뜬 모습을 보였다. 무대를 마친 뒤에는 "오랜만의 무대라 걱정했는데 큰 고비를 넘긴 것 같다"며 "글래시(GLASSY, 공식 팬덤명)들이 응원해 줘서 좋았고 아침부터 와주셔서 감동이었다"며 팬들을 향한 진심 어린 마음을 전했다.

또한 대기실에서는 독서에 임하거나 인터뷰 대본을 숙지하며 빈틈없이 시간을 활용했고, 함께 무대를 채워준 밴드 세션에게 직접 인사를 전하며 고마움을 표현하기도 했다. 조유리는 본 무대를 앞두고 준비에 집중하는 프로페셔널 모멘트는 물론 스태프들, 현장에서 만난 동료 가수들과도 편안하게 어울리며 분위기를 이끌었다.

막방까지 무사히 마친 조유리는 "다들 잘 챙겨주셔서 감사하고 무대 세트도 너무 예쁘게 만들어주셨다. 모든 세트가 기억에 남고 인상 깊었다"며 함께 힘써준 스태프들에게 감사함을 표현했다. 이어 "활동 시기가 짧아서 아쉬움이 남는데 이렇게 막방까지 잘 끝낼 수 있어 후련하다"며 "다음 활동에 또 만나자"고 팬들에게 인사를 건넸다.

'에피소드 25'는 조유리의 음악적, 내면적 성장을 담아낸 앨범이다. 조유리는 '이제 안녕!'과 '개와 고양이의 시간'을 통해 더욱 무르익은 무대 장악력을 입증했으며 특유의 싱그러운 분위기, 사랑스러운 비주얼을 더해 한 편의 청춘영화 같은 무대로 팬들의 뜨거운 반응을 이끌었다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍진경, 결혼 22년만 이혼 후 새 출발 "딸 라엘이 유학 준비 중"

2.

딘딘 "박나래와 촬영 이틀전 강제 하차통보" 폭로[SC리뷰]

3.

장영란 "♥한창과 이혼할뻔…400평 한방병원 팔고 백수"[SC리뷰]

4.

손호영 "'육아일기' 재민이가 26세, 어색해서 못만나…나 싫어하나"[SC리뷰]

5.

박나래·딘딘, 녹화 이틀 전 갑작스런 하차 통보 "이제 안 와도 된다고"

연예 많이본뉴스
1.

홍진경, 결혼 22년만 이혼 후 새 출발 "딸 라엘이 유학 준비 중"

2.

딘딘 "박나래와 촬영 이틀전 강제 하차통보" 폭로[SC리뷰]

3.

장영란 "♥한창과 이혼할뻔…400평 한방병원 팔고 백수"[SC리뷰]

4.

손호영 "'육아일기' 재민이가 26세, 어색해서 못만나…나 싫어하나"[SC리뷰]

5.

박나래·딘딘, 녹화 이틀 전 갑작스런 하차 통보 "이제 안 와도 된다고"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '10승 하고 굿바이' 데이비슨 오늘 고별전이었다...롯데 'ML 38승' 벨라스케즈 전격 영입

2.

토트넘 안녕! 손흥민, 감동의 작별인사 "여러분에게 자랑스러운 선수가 되었길 바란다"

3.

'또또또또또 2루타 폭발' 7번 타순에서 완전히 살아난 SF 이정후, 6경기 연속 장타 폭발. 팀도 2연속 위닝시리즈 달성

4.

"거길 가야 돼?" 13억 잭팟에도 반대했던 한국행→충격 방출…왜 끝까지 웃으며 롯데에 감사했나

5.

'심준석 방출' 충격, 2개월 넘게 안 보이는 LAD 유망주는 안전할까? 부상과 제구력 불안이 발목 잡는다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.