김남주, 170억 대저택 사는데 "주방 너무 좁아, 보여줄 게 없어" ('안목의여왕')

기사입력 2025-08-07 10:02


[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '안목의 여왕 김남주' 김남주가 남편 김승우와 금슬의 비결을 밝혔다.

최근 진행된 SBS Life 예능 프로그램 '안목의 여왕 김남주' 12회 촬영에서 김남주는 자신 집 부엌을 소개하며 "(주방이)보여드릴 것이 없다. 협소하다. 아일랜드를 갖는 것이 꿈이다. (조리 공간이)좁아서 식탁을 아일랜드처럼 사용한다"고 말했다.

이에 제작진이 "좁긴 좁다"라고 솔직히 말하자, 김남주는 "내가 여기서 20년간 먹고 살고 했다"고 장난스레 화를 내며 "여기서 남편이랑… (지내서)사이가 좋아진 거다. 좁아서! (서로)가까이 바라볼 수 있어서…"라고 뜻밖의 금슬 비결을 털어놔 웃음을 자아냈다.

김남주는 "20년 전에 이 집을 지었을 때 사람들이 대저택이냐고 그랬는데 지금은 사람들이 소박하고 사람 냄새 난다고 한다. 흥"이라고 애교 섞인 모습으로 또 한 번 웃음 짓게 했다.

김남주는 김승우가 자신을 부르는 애칭도 공개했다. 구독자 애칭으로 추천을 받은 것들 중 '진주'가 등장하자 "진주는 우리 남편이 나에게 만날 부르는 거다"라고 전했다. 이어 김승우의 휴대폰에도 김남주의 이름이 진주라고 저장돼 있다는 사실과 함께 "본인(김승우) 말로는 진주처럼 소중하고 보석 같은 사람이라고 하는데 사실은 그게 아니고 결혼 전 남주로 해놓으면 다른 사람에게 들키니까 계속 그렇게 한 거다"라고 비하인드를 전했다.

이 외에도 김남주의 찐 다이어트 푸드, 주방 소품 등을 확인할 수 있는 12회는 7일(목) 저녁 8시 40분에 방송되며 이에 앞서 같은 날 오전 11시 45분 김남주의 유튜브 채널에서도 동명의 콘텐츠가 공개된다.

